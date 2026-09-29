Nyckelspelarens svar om framtiden

Anton Wedins kontrakt med Timrå löper ut efter säsongen.

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Anton Wedin vände hem till Timrå från Dynamo Moskva på ett femårskontrakt våren 2022.

Till våren löper det långa avtalet med SHL -klubben ut – och just nu har Wedin själv inte pratat med klubben om någon fortsättning.

– Jag har väl inte tänkt jättemycket på det. Det var några år sedan man var i den situationen, men det känns inte så annorlunda. Vi får se vad det blir. Det är ingenting jag fokuserar så mycket på under säsongen, säger han till Sundsvalls Tidning .

Öppen för att stanna i Timrå

Wedin är öppen för en fortsättning i klubben.

– Det är självklart ett alternativ, det är inga hemligheter. Så kan det mycket väl bli. Vi får se, Nubben ska vilja ha kvar mig också, säger han.

– Jag har väl alla dörrar öppna helt enkelt. Jag har inte tänkt jättemycket på alltihop. Vi får se var det landar helt enkelt, det är några månader bort.

Har varit skadedrabbad

Den 33-årige forwarden har haft några skadefyllda säsonger sedan hemkomsten , där säsongen 2024/25 är den enda säsongen han har spelat över 35 grundseriematcher för Timrå. Förra säsongen blev det 32 matcher och tolv poäng för den Tre Kronor- och NHL-meriterade forwarden.

Sedan hemkomsten har det blivit 92 poäng (41+51) på 147 grundseriematcher för Wedin, som förutom Timrå även spelat en SHL-säsong med HV71 (2020/21).