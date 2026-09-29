MoDos mardröm: Blir borta länge

Marcus Karlberg blir borta länge.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Marcus Karlberg fanns inte med i MoDos laguppställning när Örnsköldsvikslaget besegrade Nybro med 3–2 under måndagskvällen . Karlberg utgick med en skada i fredagens match mot Leksand – och nu står det klart att MoDo kommer att tvingas klara sig utan forwarden en längre tid.

Prognosen lyder tre månaders frånvaro, bekräftar tränaren Mikael Karlberg för Örnsköldsviks Allehanda .

– Han har en skada på underkroppen som kommer hålla honom borta från spel en rätt lång tid, tyvärr, säger Mikael Karlberg.

Värvades inför säsongen

Den 26-årige forwarden anslöt till MoDo från Leksand på ett ettårskontrakt efter dalalagets degradering från SHL i våras. På de fyra inledande matcherna har Karlberg producerat två poäng (1+1).

Utöver Karlberg har MoDo även Troy Bourke och Måns Carlsson på frånvarolistan. Bourke väntas, enligt Örnsköldsviks Allehanda, inte komma till spel den här veckan medan Carlssons status alltjämt är oklar efter att i somras ha drabbats av tarmsjukdomen ulcerös kolit.