Svensken trejdad i natt – mot stjärnan

Emil Andrae och Kirill Martjenko.

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Så sent som i mitten av juni trejdades Emil Andrae från Philadelphia till Toronto .

Nu har den svenske backen trejdats igen.

I natt ingick den 24-årige smålänningen i en bytesaffär där Toronto trejdar till sig stjärnforwarden Columbus Blue Jackets . Förutom Andrae skickar Toronto även Matthew Knies, Steven Lorentz och ett andrarundeval i nästa sommars draft för att byta till sig Martjenko, målvakten Elvis Marzlikins samt forwarden Miles Wood.

Var nära att trejdas i våras

Martjenko och Knies får anses vara de stora namnen i nattens trejd, där både också cirkulerat i trejdrykten de senaste månaderna. Martjenko har uppgetts vara på väg bort från Columbus hela sommaren, där Montréal uppges ha varit väldigt intresserade av ryssens stjänster, medan Knies var på väg att trejdas till just Montréal i samband med trade deadline i våras, men där affären föll igenom eftersom att den skickades in för sent till ligan.

26-årige Martjenko producerade 67 poäng (27+40) på 76 matcher för Columbus Blue Jackets och gjorde det på ett minst sagt lagvänligt kontrakt värt blott 3,85 miljoner dollar. I samband med trejden har Martjenko även skrivit ett nytt sexårskontrakt värt 75 miljoner dollar, och med en lönetaksträff på 12,5 miljoner dollar, som påbörjas från och med säsongen 2027/28.

Knies, å sin sida, har en lönetaksträff på 7,75 miljoner dollar fram till 2032 och noterades för 66 poäng (23+43) på 79 matcher för Maple Leafs förra säsongen.

Tredje NHL-klubben i karriären för Emil Andrae

För Emil Andrae blir Columbus hans tredje NHL-klubb i karriären, varav den andra som han kommer att spela tävlingsmatcher för. Fram till i somras var Philadelphia Flyers den enda klubben som 24-åringen hade spelat för, där han förra säsongen noterades för 13 poäng (2+11) på 61 matcher för Flyers i NHL.

Totalt har Andrae producerat 20 poäng (3+17) på 107 matcher i NHL.