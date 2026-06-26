NHL-draften

Guide inför NHL-draften 2026 – allt du behöver veta

Publicerad 26 juni 2026 11:46
Uffe Bodin
Uffe Bodin
Head of Hockey Media
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I natt med start klockan 01.00 genomförs första rundan av NHL-draften 2026 i Buffalo. Här finner du information om tider, tv-kanal, regler, talanger och allt annat du behöver veta inför draften som ska avgöra var i NHL spelare som Ivar Stenberg och Viggo Björck hamnar.

Det har blivit dags för NHL-draften 2026 – där Viggo Björck, Gavin McKenna och Ivar Stenberg är tre av förgrundsfigurerna. Foto: Bildbyrån/Imagn Images & Alamy
Det har blivit dags för NHL-draften 2026 – där Viggo Björck, Gavin McKenna och Ivar Stenberg är tre av förgrundsfigurerna. Foto: Bildbyrån/Imagn Images & Alamy

När är NHL-draften 2026? 

  • 📍Plats: KeyBank Arena, Buffalo
  • 📆 Datum: 26-27 juni
  • ⏰ Tid – dag ett:  Första rundan startar 01.00 natten mot den 27 juni, svensk tid.
  • 🕰️ Tid – dag två: Andra till sjunde rundan startar 17.00 den 27 juni, svensk tid.

Var sänds NHL-draften 2026 på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till NHL och sänder första rundan av NHL-draften med start 01.00 natten mellan fredag den 26 juni och lördag 27 juni.

Viaplay sänder även andra till sjunde rundan av NHL-draften med start 17.00 på lördag den 27 juni.

Du kan även följa NHL-draften på hockeysverige.se via vår utsände reporter Martin Janssons rapportering från Buffalo. Du finner hans intervjuer och krönikor på vår undersida för NHL-draften 2026

Vilka spelare kan draftas?

Alla ishockeyspelare kan inte väljas i NHL-draften. För att vara draftberättigad måste spelarna uppfylla NHL:s ålders- och behörighetsregler.

Till NHL-draften 2026 är följande spelare valbara:

  • I första hand spelare födda mellan 16 september 2007 och 15 september 2008.
  • Nordamerikanska spelare som inte tidigare draftats till och som fyller 20 år under draftåret. 2026 gäller det spelare födda 2006.
  • Europeiska spelare födda 1 januari 2005 till 15 september 2007 som inte blivit draftade tidigare. 

Om spelarna inte draftas under den här tiden räknas de som unrestricted free agent och kan ta emot anbud från alla NHL-klubbar.

Hur länge behåller NHL-klubbarna rättigheterna till spelarna efter draften?

Spelartyp vid draftenHur länge klubben behåller rättigheterna
CHL (OHL, WHL, QMJHL)2 år (till 1 juni två år efter draften)
NCAA-spelare eller spelare som går till NCAA direkt efter draftenTill 30 dagar efter att spelaren lämnar college, eller till 15 augusti efter examen – i praktiken ofta fyra år
Europeiska spelareFyra år

Hur många rundor finns det i NHL-draften?

NHL-draften består av sju rundor. I teorin har samtliga 32 NHL-klubbar ett val i varje runda, vilket innebär att det normalt finns 224 draftval totalt. Eftersom klubbarna ofta byter bort eller förvärvar draftval kan vissa lag ha flera val i samma runda, medan andra saknar val helt. Antalet val kan också bli något färre om ett lag förlorat ett val på grund av regelbrott eller andra ligabeslut. 

Hur många spelare draftas?

Normalt draftas 224 spelare, en för varje draftval. I årets NHL-draft är dock antalet något lägre – 223 spelare väntas väljas efter att Vegas Golden Knights gått miste om 63:e valet för att coachen John Tortorella bojkottat media vid en presskonferens under slutspelet. 

Att bli draftad innebär att en NHL-klubb får de exklusiva rättigheterna att förhandla med spelaren, men det garanterar inte att spelaren kommer att skriva NHL-kontrakt eller spela i ligan.

Draftordningen i NHL-draften 2026

Ordningen i NHL-draften avgörs i huvudsak av hur lagen presterade under föregående säsong, men de första valen påverkas av draftlotteriet. 

  • De 16 lagen som missar slutspel – dessa lag deltar i NHL:s draftlotteri.
  • Efter de 16 icke-slutspelslagen kommer de 16 slutspelslagen. Ordningen bestäms av: Hur långt laget gick i slutspelet. Grundserieresultatet som skiljekriterium mellan lag som åkte ut i samma slutspelsrunda.
  • Toronto Maple Leafs vann årets draftlotteri och väljer först. De förväntas välja den kanadensiske forwarden Gavin Mckenna. San Jose Sharks väljer som andra lag och dit är svenske forwarden Ivar Stenberg favorit att gå baserat på de rankingar som publicerats inför NHL-draften.

Första rundan av NHL-draften 2026

1. Toronto Maple Leafs
2. San Jose Sharks
3. Vancouver Canucks
4. Buffalo Sabres (från Chicago Blackhawks)
5. New York Rangers
6. Calgary Flames
7. Seattle Kraken
8. Winnipeg Jets
9. San Jose Sharks (från Florida Panthers via Ottawa Senators)
10. Nashville Predators
11. St. Louis Blues
12. New Jersey Devils
13. New York Islanders
14. Columbus Blue Jackets
15. St. Louis Blues (från Detroit Red Wings)
16. St. Louis Blues (från Washington Capitals)
17. Los Angeles Kings
18. Washington Capitals (från Anaheim Ducks)
19. Utah Mammoth
20. Buffalo Sabres (från San Jose Sharks via Edmonton Oilers)
21. Philadelphia Flyers
22. Pittsburgh Penguins
23. Boston Bruins
24. Vancouver Canucks (från Minnesota Wild)
25. Ottawa Senators (från Florida Panthers via Seattle Kraken och Tampa Bay Lightning)
26. New York Rangers (från Carolina Hurricanes via Dallas Stars)
27. San Jose Sharks (från Buffalo Sabres)
28. Montréal Canadiens
29. St. Louis Blues (från Colorado Avalanche via New York Islanders)
30. Calgary Flames (från Vegas Golden Knights)
31. Carolina Hurricanes
32. Ottawa Senators

Svenska talanger att hålla koll på inför NHL-draften 2026

Topptalanger att hålla koll på inför NHL-draften 2026

Vilka spelare har valts etta i NHL-draften?

Årtal Spelare (position) Klubb
1963 Garry Monahan (F) MTL
1964 Red Hillen III (F) DET
1965 Andre Veilleux (F) NYR
1966 Barry Gibbs (B) MIN
1967 Rick Pagnutti (B) LAK
1968 Michel Plasse (MV) MTL
1969 Rejean Houle (F) MTL
1970 Gilbert Perreault (F) BUF
1971 Guy Lafleur (F) MTL
1972 Billy Harris (F) NYI
1973 Denis Potvin (B) NYI
1974 Greg Joly (B) WSH
1975 Mel Bridgman (F) PHI
1976 Rick Green (B) WSH
1977 Dale McCourt (F) DET
1978 Rob Ramage (B) MIN
1979 Craig Ferguson (B) COL
1980 Doug Wickenheiser (F) MTL
1981 Dale Hawerchuk (F) WIN
1982 Gord Kluzak (B) BOS
1983 Brian Lawton (F) MIN
1984 Mario Lemieux (F) PIT
1985 Wendel Clark (F) TOR
1986 Joe Murphy (F) DET
1987 Pierre Turgeon (F) BUF
1988 Mike Modano (F) MIN
1989 Mats Sundin (F) QUE
1990 Owen Nolan (F) QUE
1991 Eric Lindros (F) QUE
1992 Roman Hamrlík (B) TBL
1993 Alexandre Daigle (F) OTT
1994 Ed Jovanovski (B) FLA
1995 Bryan Berard (B) OTT
1996 Chris Phillips (B) OTT
1997 Joe Thornton (F) BOS
1998 Vincent Lecavalier (F) TBL
1999 Patrik Stefan (F) ATL
2000 Rick DiPietro (MV) NYI
2001 Ilja Kovaltjuk (F) ATL
2002 Rick Nash (F) CBJ
2003 Marc-André Fleury (MV) PIT
2004 Aleksandr Ovetjkin (F) WSH
2005 Sidney Crosby (F) PIT
2006 Erik Johnson (B) STL
2007 Patrick Kane (F) CHI
2008 Steven Stamkos (F) TBL
2009 John Tavares (F) NYI
2010 Taylor Hall (F) EDM
2011 Ryan Nugent-Hopkins (F) EDM
2012 Nail Jakupov (F) EDM
2013 Nathan MacKinnon (F) COL
2014 Aaron Ekblad (B) FLA
2015 Connor McDavid (F) EDM
2016 Auston Matthews (F) TOR
2017 Nico Hischier (F) NJD
2018 Rasmus Dahlin (B) BUF
2019 Jack Hughes (F) NJD
2020 Alexis Lafrenière (F) NYR
2021 Owen Power (B) BUF
2022 Juraj Slafkovský (F) MTL
2023 Connor Bedard (F) CHI
2024 Macklin Celebrini (F) SJS
2025 Matthew Schaefer (B) NYI

Den här artikeln handlar om:

TalangNHLIvar StenbergViggo Björck