Guide inför NHL-draften 2026 – allt du behöver veta

Det har blivit dags för NHL-draften 2026 – där Viggo Björck, Gavin McKenna och Ivar Stenberg är tre av förgrundsfigurerna. Foto: Bildbyrån/Imagn Images & Alamy

När är NHL-draften 2026?

📍Plats: KeyBank Arena, Buffalo

KeyBank Arena, Buffalo 📆 Datum: 26-27 juni

26-27 juni ⏰ Tid – dag ett: Första rundan startar 01.00 natten mot den 27 juni, svensk tid.

Första rundan startar 01.00 natten mot den 27 juni, svensk tid. 🕰️ Tid – dag två: Andra till sjunde rundan startar 17.00 den 27 juni, svensk tid.

Var sänds NHL-draften 2026 på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till NHL och sänder första rundan av NHL-draften med start 01.00 natten mellan fredag den 26 juni och lördag 27 juni.

Viaplay sänder även andra till sjunde rundan av NHL-draften med start 17.00 på lördag den 27 juni.

Du kan även följa NHL-draften på hockeysverige.se via vår utsände reporter Martin Jansson s rapportering från Buffalo. Du finner hans intervjuer och krönikor på vår undersida för NHL-draften 2026 .

Vilka spelare kan draftas?

Alla ishockeyspelare kan inte väljas i NHL-draften. För att vara draftberättigad måste spelarna uppfylla NHL:s ålders- och behörighetsregler.

Till NHL-draften 2026 är följande spelare valbara:

I första hand spelare födda mellan 16 september 2007 och 15 september 2008.

Nordamerikanska spelare som inte tidigare draftats till och som fyller 20 år under draftåret. 2026 gäller det spelare födda 2006.

Europeiska spelare födda 1 januari 2005 till 15 september 2007 som inte blivit draftade tidigare.

Om spelarna inte draftas under den här tiden räknas de som unrestricted free agent och kan ta emot anbud från alla NHL-klubbar.

Hur länge behåller NHL-klubbarna rättigheterna till spelarna efter draften?

Spelartyp vid draften Hur länge klubben behåller rättigheterna CHL (OHL, WHL, QMJHL) 2 år (till 1 juni två år efter draften) NCAA-spelare eller spelare som går till NCAA direkt efter draften Till 30 dagar efter att spelaren lämnar college, eller till 15 augusti efter examen – i praktiken ofta fyra år Europeiska spelare Fyra år

Hur många rundor finns det i NHL-draften?

NHL-draften består av sju rundor. I teorin har samtliga 32 NHL-klubbar ett val i varje runda, vilket innebär att det normalt finns 224 draftval totalt. Eftersom klubbarna ofta byter bort eller förvärvar draftval kan vissa lag ha flera val i samma runda, medan andra saknar val helt. Antalet val kan också bli något färre om ett lag förlorat ett val på grund av regelbrott eller andra ligabeslut.

Hur många spelare draftas?

Normalt draftas 224 spelare, en för varje draftval. I årets NHL-draft är dock antalet något lägre – 223 spelare väntas väljas efter att Vegas Golden Knights gått miste om 63:e valet för att coachen John Tortorella bojkottat media vid en presskonferens under slutspelet.

Att bli draftad innebär att en NHL-klubb får de exklusiva rättigheterna att förhandla med spelaren, men det garanterar inte att spelaren kommer att skriva NHL-kontrakt eller spela i ligan.

Draftordningen i NHL-draften 2026

Ordningen i NHL-draften avgörs i huvudsak av hur lagen presterade under föregående säsong, men de första valen påverkas av draftlotteriet.

De 16 lagen som missar slutspel – dessa lag deltar i NHL:s draftlotteri.

Efter de 16 icke-slutspelslagen kommer de 16 slutspelslagen. Ordningen bestäms av: Hur långt laget gick i slutspelet. Grundserieresultatet som skiljekriterium mellan lag som åkte ut i samma slutspelsrunda.

Toronto Maple Leafs vann årets draftlotteri och väljer först. De förväntas välja den kanadensiske forwarden Gavin Mckenna Ivar Stenberg

Första rundan av NHL-draften 2026

1. Toronto Maple Leafs

2. San Jose Sharks

3. Vancouver Canucks

4. Buffalo Sabres (från Chicago Blackhawks)

5. New York Rangers

6. Calgary Flames

7. Seattle Kraken

8. Winnipeg Jets

9. San Jose Sharks (från Florida Panthers via Ottawa Senators)

10. Nashville Predators

11. St. Louis Blues

12. New Jersey Devils

13. New York Islanders

14. Columbus Blue Jackets

15. St. Louis Blues (från Detroit Red Wings)

16. St. Louis Blues (från Washington Capitals)

17. Los Angeles Kings

18. Washington Capitals (från Anaheim Ducks)

19. Utah Mammoth

20. Buffalo Sabres (från San Jose Sharks via Edmonton Oilers)

21. Philadelphia Flyers

22. Pittsburgh Penguins

23. Boston Bruins

24. Vancouver Canucks (från Minnesota Wild)

25. Ottawa Senators (från Florida Panthers via Seattle Kraken och Tampa Bay Lightning)

26. New York Rangers (från Carolina Hurricanes via Dallas Stars)

27. San Jose Sharks (från Buffalo Sabres)

28. Montréal Canadiens

29. St. Louis Blues (från Colorado Avalanche via New York Islanders)

30. Calgary Flames (från Vegas Golden Knights)

31. Carolina Hurricanes

32. Ottawa Senators

Svenska talanger att hålla koll på inför NHL-draften 2026

Mock Draft: Där hamnar svenskarna i NHL-draften NHL-draften 2026 närmar sig med stormsteg och spekulationerna kring vilka talanger som kommer att väljas i första rundan blir allt intensivare. I Steven Ellis mock draft inför NHL-draften finns inte mindre sex svenskar i första rundan.

Topptalanger att hålla koll på inför NHL-draften 2026

Vilka spelare har valts etta i NHL-draften?