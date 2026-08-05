KLART: Här är tvillingarnas nya klubb: "Svårt att säga nej till"

Pathrik och Ponthus Westerholm fortsätter utomlands.

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Ponthus och Pathrik Westerholm har närmare tusen matcher ihop i SHL och finska ligan. Nu flyttar bröderna väster ut för spel i norska Vålerenga.

–Vi har följt Ponthus och Pathrik länge, och när två spelare med den erfarenheten blir tillgängliga måste vi vara offensiva. Det här är spelare som har vunnit SM-guld och Champions Hockey League tillsammans, och som har levererat på högsta nivå i både Sverige och Finland i över tio år. Den kombinationen av kvalitet och vinnarkultur var svår att säga nej till, säger sportchefen Morten Ask till klubbens hemsida.

Bröderna Westerholm kommer närmast från spel i finska Lukko, där de spenderade tre säsonger. Innan dess gjorde de tre säsonger i Malmö Redhawks . De har även representerat Frölunda , Brynäs och Karlskoga i SHL och Hockeyallsvenskan .

–När Morten hörde av sig och visade intresse tyckte vi att det lät bra. Vi känner också Henrik (Larsson) sedan vi spelade tillsammans i Karlskoga för några år sedan, och han har sagt mycket positivt om klubben och Oslo. Så då tog vi beslutet, och nu är vi glada över att vara här, säger Ponthus Westerholm.

– Vi fick ett positivt första intryck. Hallen är väldigt fin, och träningen har gått bra. Det är hård träning så vi är lite trötta, men det är positivt. Vi gillar att träna hårt så det här passar oss bra, säger Pathrik Westerholm.

Kontrakten är skrivna över den kommande säsongen.