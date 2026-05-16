Glädjen över avancemanget till Western Conference-finalen mattades snabbt för Vegas Golden Knights. I natt kom beskedet att klubben straffas med ett förlorat andraval i sommarens draft samt böter på närmare en miljon kronor för tränaren John Tortorella. Anledningen: klubben och coachen vägrade göra media efter segern.

Vegas Golden Knights är vidare till Western Conference-finalen efter 5–1-segern mot Anaheim Ducks i match sex – men firandet fick snabbt en bitter eftersmak.

På fredagen meddelade NHL att Golden Knights tvingas avstå ett val i andra rundan av NHL-draften 2026 efter vad ligan beskriver som ”grova överträdelser av mediereglerna” under slutspelet. Samtidigt bötfälls huvudtränaren John Tortorella med närmare en miljon kronor (100 000 dollar).

Bakgrunden är att Tortorella vägrade att träffa media efter matchen i Anaheim tidigt på fredagsmorgonen, svensk tid. Dessutom hölls Vegas omklädningsrum stängt för reportrar, trots NHL:s krav på tillgänglighet efter matcher i Stanley Cup-slutspelet.

Endast forwardsduon Mitch Marner och Brett Howden deltog på lagets officiella presskonferens efter matchen. Stjärncentern Jack Eichel gjorde däremot en intervju med TNT:s tv-sändning.

Vegas Golden Knights har varnats av NHL tidigare

I sitt officiella uttalande betonade NHL att Golden Knights redan tidigare varnats för brister kring efterlevnaden av ligans medieregler.

”Dessa disciplinära åtgärder kommer efter tidigare varningar till klubben gällande efterlevnaden av mediereglerna och andra relaterade riktlinjer”, skrev ligan i sitt uttalande.

Vegas valde därefter att kommentera situationen mycket kortfattat.

”Golden Knights känner till dagens besked från NHL gällande mediatillgängligheten efter match sex i Anaheim. Organisationen har inga ytterligare kommentarer”, skrev klubben.

Enligt NHL har Vegas möjlighet att överklaga beslutet till ligans huvudkontor, vilket i så fall skulle innebära en personlig förhandling i New York.

Det är fortfarande oklart varför Tortorella valde att inte tala med media efter avancemanget till konferensfinalen. Situationen sticker ut extra mycket med tanke på att det handlade om en av klubbens största segrar under säsongen.