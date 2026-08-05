Efter avskedet från FBK - Emil Alba revanschsugen: "Om de inte vill..."

Emil Alba har bytt Färjestad mot Löven

Efter två säsonger i Färjestad har flyttlasset gått till Umeå och nykomlingen Björklöven för Emil Alba. Där återförenas han med Magnus Bogren, som han hade som tränare under tre säsonger i SSK i Hockeyallsvenskan . Forwarden förväntas bli en nyckelspelare i ett Löven som enligt många tippas slåss i de nedre regionerna av tabellen.

-- Det ska bli väldigt kul. Jag ser fram emot utmaningen både för laget och för mig personligen. Jag vill växla upp och göra en bättre säsong helt enkelt, säger Alba.

Emil Alba om avskedet från Färjestad

I våras nobbades han nytt kontrakt med Färjestad, och själv hymlar han inte med att det finns en revanschlusta inom honom inför den kommande säsongen.

-- Även om förra året var ett steg framåt så har väl de två senaste säsongerna inte varit vad jag vill. Jag känner att jag vill mer.

Hur kändes att inte få vara kvar i Färjestad?

-- Alltså...det har man väl lärt sig efter den här tiden...det är klart det är tråkigt, men om inte de vill ha kvar mig så kan inte jag påverka det så mycket. Även om jag kanske vill något annat. Det är som det är i den här branschen.

Emil Alba nobbades nytt kontrakt i Färjestad. Foto: Bildbyrån

"Vi kommer inte be om ursäkt"

Flera toppklubbar i Hockeyallsvenskan ryktade vara ute efter Albas tjänster när det stod klart att det inte blev någon fortsättning i Karlstad. När Löven kom in i bilden var det dock aldrig något tvivel om vad som kändes bäst.

-- Jag känner att jag vill spela i SHL och jag tycker att Löven är en bra möjlighet för mig. Jag hade en ganska lång period där jag funderade på vad jag skulle göra, och vad jag ville göra. Men det var inte mycket tveksamheter när Löven kom in i bilden.

Vilka rimliga förväntningar kan man ha på Björklöven i år?

-- Det är att vi ska göra allt vi kan, det är väl det man kan förvänta sig.

Vilket innebär?

-- Nej, men vi kommer inte be om ursäkt för att vi är här. Vi ska göra en bra säsong och jag tror det är viktigt att vi tar det dag för dag. Om det är ett tabelltips du vill ha så får helt enkelt se var det landar.

Under tisdagskvällen presenterade Björklöven en riktig prestigevärvning i form av Robin Kovacs . Välkommen spets, menar lagkamraten Emil Alba.

-- Man vet ju hur skicklig han är på att skapa offensivt. Det kommer blir otroligt viktigt för oss.

Robin Kovács är klar för spel i Björklöven.

Björklöven inleder säsongen den 19 september bort mot Djurgården .