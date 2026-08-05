Planen för att vända ekonomin: "Inte jobbet kvar i så fall"

Carl-Johan Stålhammars Linköping tvingas sänka spelarbudgeten för herrlaget. Foto: Bildbyrån.

Under tisdagskvällen hade LHC sitt årsmöte där mycket fokus hamnade på det ekonomiska. Efter den svidande förlusten på fyra miljoner 25/26 ska klubben nu vända den ekonomiska situationen.

Under de kommande tre åren ska klubben göra vinster på mellan 2,5 och 3 miljoner kronor. Det skulle innebära en fördubbling av det egna kapitalet från 9 till 17 miljoner.

Så ska LHC vända ekonomin

Det är framför allt två åtgärder som ska vända trenden. Dels en sänkt spelarbudget, dels återtagandet av merchandiseverksamheten i egen regi.

Utöver detta planerar klubben också en mindre höjning av biljettpriset. Med en omsättning på 171 miljoner budgeterar klubben för 2,3 miljoner i vinst.

– Med tanke på vad vi gjort får ni skjuta mig nästa år om vi inte når upp till den siffran, sa Stålhammar till medlemmarna på årsmötet, ska Stålhammar ha sagt till medlemmarna på årsmötet.

– Gör vi ett lika dåligt år nästa år har inte jag jobbet kvar. Så enkelt är det.

Den här säsongen förbereder sig LHC dessutom för sitt 50-årsfirande. I premiären den 19 september mot Timrå kommer klubben spela i en matchtröja inspirerad från 1976.