Efter Kovacs-soppan - AIK värvar spets från AHL

Ryder Rolston är klar för AIK Foto: Youtube

Sommarens stora Silly season-följetong fick sitt slut igår när Robin Kovacs blev klar för Björklöven . Således blev det ingen återkomst i AIK.

Gnaget verkar däremot inte legat på latsidan i väntan på beslut från Kovacs. Under onsdagskvällen presenterade AIK ett annat nyförvärv. Det är den 24-årige amerikanen Ryder Rolston som ansluter till Stockholms-klubben.

- Allt känns jättebra och jag är verkligen taggad på att komma igång. Jag känner också Scott Pooley , så jag hörde av mig till honom. Han berättade om klubben, dess historia, de passionerade supportrarna och föreningens driv för att vinna och driv för att ta steget till SHL. Det gjorde mig ännu mer taggad på den här möjligheten, säger amerikanen till klubbens hemsida.

AIK värvar poängspruta från AHL

Rolston kommer närmast från AHL och Milwaukee Admirals där han på 179 matcher stått för 66 poäng. Han debuterade i AHL säsongen 2023/24, då för Rockford Icehogs. Han draftades säsongen 2020 i den femte rundan av Colorado Avalanche . Därefter blev det spel i collegeligan NCAA innan han alltså togs sig in i AHL.

- Jag är en väldigt tävlingsinriktad och energisk spelare. Jag gillar att använda min skridskoåkning och mitt skott för att skapa ytor och målchanser, både för mig själv och mina lagkamrater.

- Ryder är en stark skridskoåkare som jobbar hårt över hela banan och gärna använder sitt skott, säger sportchefen Lasse Johansson.

Kontraktet med AIK är skrivet över säsongen 2026/2027.