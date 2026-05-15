Jesper Wallstedt nämndes i trejdrykten innan deadline tidigare i år.

Nu uppger The Athletic att Minnesota Wild försökte trejda bort svensken – i utbyte mot stjärncentern Robert Thomas.

Jesper Wallstedt erbjöds i en bytesaffär som skulle skicka Robert Thomas till Minnesota Wild. Foto: Bildbyrån

Innan Trade Deadline i mars nämndes Jesper Wallstedts namn i flera rykten. Trots att Wallstedt hade stått för en stark rookiesäsong uppgavs Minnesota Wild vara villiga att släppa svensken via en trejd. Klubben ska i stället ha sett Filip Gustavsson som lagets förstemålvakt framöver.

Det blev däremot aldrig någon trejd och under slutet av säsongen var det snarare Wallstedt som tog ett grepp om förstaspaden. 23-åringen avslutade starkt och blev också Wilds målvaktsval i slutspelet. Där imponerade Jesper Wallstedt stort när Minnesota slog ut Dallas Stars med 4-2 i matcher under den första slutspelsrundan. Mot Colorado Avalanche kunde Wallstedt dock inte längre stå emot utan Wild åkte ut med 4-1 i matcher.

Jesper Wallstedt reflekterar nu över debutsäsongen i NHL där han har bevisat att han kan vara förstemålvakt.

– Jag tycker att jag har visat att jag kan spela bra hockey. Jag älskar de viktiga stunderna och de stora matcherna. Visserligen kan jag jobba på att vara mer konsekvent under säsongens gång. Det kommer att komma med erfarenhet också. Jag har lärt mig väldigt mycket som förhoppningsvis kommer göra mig till en bättre målvakt över hela säsong. Jag tycker att jag spelade min bästa säsong när det gällde som mest, i slutspelet, säger Wallstedt i en exit-intervju efter säsongens slut.

Ville värva Robert Thomas från St. Louis Blues

Nu kommer också The Athletic med uppgifter om hur nära det egentligen var att Minnesota Wild trejdade Jesper Wallstedt innan deadline.

Enligt The Athletic ska Wild nämligen ha erbjudit Wallstedt som en del av ett större trejdpaket till St. Louis Blues. Minnesota försökte trejda till sig St. Louis stjärncenter Robert Thomas, som också omgärdades av trejdrykten under säsongen. Klubben ska då ha erbjudit både Jesper Wallstedt och den 22-årige forwarden Danila Jurov i utbyte mot Thomas. St. Louis Blues nobbade dock Wilds erbjudande och Thomas blev i stället kvar i Blues.

The Minnesota Wild went after Robert Thomas and offered up Danila Yurov and Jesper Wallstedt at the deadline, but the Blues passed 👀



(via @RussoHockey) pic.twitter.com/AFPNlxrPB0 — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) May 15, 2026

Jesper Wallstedt svarar om framtiden i Minnesota Wild

Jesper Wallstedt svarar nu om hur han ser på sin situation i Minnesota Wild, och ifall han fortfarande är orolig för att bli trejdad.

– Man kan nog aldrig känna sig helt säker. Jag hoppas att jag har gjort ett bra intryck och visat att jag kan spela ett spel som de vill ha och som kan göra vårt lag framgångsrikt i flera år. Samtidigt så vet man aldrig. Jag trivs verkligen och älskar allting här. Det är här som jag vill vara och här jag vill spela, säger målvakten.

Jesper Wallstedt hade 91,6 i räddningsprocent och 2,61 GAA på 35 matcher i NHL den här säsongen. Han kom sedan sexa i omröstningen till Calder Trophy som går till NHL:s bästa rookie. I Stanley Cup-slutspelet räddade Wallstedt 90,9 av alla skott samt släppte in 2,77 mål per match över tio framträdanden.

Robert Thomas har snittat runt en poäng per match i alla de senaste fem säsongerna. I år gjorde han 64 poäng på 64 matcher. Hans bästa säsong var 2023/24 när Thomas gjorde 86 poäng på 82 matcher. 26-åringen vann Stanley Cup med St. Louis 2019 och är just nu med och spelar Hockey-VM med Kanada där han stod för en assist i 5-3-vinsten mot Tre Kronor tidigare i dag.

