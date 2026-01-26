Jesper Wallstedt har gjort succé under sin rookiesäsong med Minnesota Wild – och tagit en plats i den svenska OS-truppen. Men trots det är hans framtid i klubblaget osäker. Enligt Elliotte Friedman ska Wild vara redo att trejda det svenska målvaktslöftet.

Jesper Wallstedts namn lyfts nu fram i trejdrykten. Foto: Matt Krohn-Imagn Images

Det är i podcasten 32 Thoughts som insidern släpper bomben.

Elliotte Friedman berättar att Wild är på jakt efter en förstärkning av sin centerposition inför slutspelet, och att man ska vara redo att släppa Jesper Wallstedt om rätt affär dyker upp.

”När vi pratar om målvakter handlar det om vilka som faktiskt kan vara tillgängliga. Mike Russo nämnde Wallstedts namn i Minnesota”, säger Friedman i podcasten.

”Och jag tror att Minnesota kanske redan har försökt sig på det en gång. Men vi har ju alla funderat – och vi vet att Wild kommer att försöka få in ytterligare en spelare, troligen en center. Alla sitter och frågar sig: ’Vad är det han kommer att använda för att lösa det?’ Jag tror att det kan vara den killen.”

Russo, som skriver för The Athletic, skrev under måndagen om möjligheten att Marc-André Fleury skulle kunna komma göra comeback och lyfte samtidigt tanken att om Wallstedt skulle bli bortbytt, kan Fleury vara ett alternativ – snarare än att trejda till sig en ny backupmålvakt till Filip Gustavsson. Fleury och Gustavsson bildade målvaktspar i Wild under tre säsonger innan den 41-årige veteranen la av efter hockey-VM i Stockholm förra våren. Det öppnade dörren för Wallstedt den här säsongen.

Den Västeråsfostrade talangen tog NHL med storm under hösten och fanns med i toppen av ligans målvaktsstatistik under en period. Även om hans form har svalnat sedan dess har han en räddningsprocent på fina 91,4 efter 21 matcher – och tagit plats i den svenska OS-truppen inför vinterspelen i Milano nästa månad. 23-åringen draftades av Minnesota i första rundan (20:e spelare totalt) 2021 och blev därmed den tidigast valda svenska målvakten i NHL-draftens historia.

Filip Gustavsson, 27, skrev ett nytt femårskontrakt med Wild i oktober och är därmed kontrakterad ända till 2031. Wallstedt har kontrakt över nästa säsong med Wild.

”Om du verkligen satsar allt för att vinna och redan har Filip Gustavsson under kontrakt, så var det någon som sa till mig: ’Om det händer kommer du att förstå varför’”, säger Elliotte Friedman i podden.

Minnesotas general manager Bill Guerin har visat att han menar allvar med Wild den här säsongen. I december slog han till med en av de största blockbuster-trejderna på senare år då han värvade Quinn Hughes från Vancouver Canucks. I den affären gav han bland annat upp två av Wilds största talanger i backen Zeev Buium och svenske forwarden Liam Öhgren.

Minnesota Wild är för närvarande tvåa i Central Division bakom Colorado Avalanche med 68 poäng på 53 matcher. För att ta sig långt i slutspelet kommer de sannolikt att behöva slå både Colorado och Dallas Stars, vilket talar för att det kommer att behöva ytterligare förstärkningar.

Source: Jesper Wallstedt @ Elite Prospects