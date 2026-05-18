Därför missar Filip Gustavsson hockey-VM

Filip Gustavsson tackade nej till spel i hockey-VM. Nu kommer förklaringen. Minnesota Wilds svenske målvakt måste operera höften – och det är ovisst om han kommer att vara redo för spel när nästa säsong startar.

Filip Gustavsson går en oviss sommar till mötes.

Minnesota Wild-svensken kommer att opereras i höften under lågsäsongen, meddelade klubbens general manager Bill Guerin under måndagen.

Enligt Guerin är det fortfarande oklart om Gustavsson kommer att vara redo till starten av nästa NHL-säsong. Mycket avgörs först efter själva ingreppet och hur rehabiliteringen utvecklas.

Filip Gustavsson will have offseason surgery on his hip, Guerin. Doesn't know if he'll be ready to start season. They'll know after post-op. #mnwild. — Joe Smith (@JoeSmithNHL) May 18, 2026

Ingen Gustavsson eller Wallstedt i hockey-VM

Den 27-årige svensken noterades för 2,69 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 90,3 över 50 matcher för Wild den gångna säsongen.

Mot slutet av säsongen och in i slutspelet tog dock Jesper Wallstedt över det primära ansvaret mellan stolparna. Gustavsson startade bara en slutspelsmatch – förlusten mot Colorado Avalanche i den andra matchen i serien – där han släppte in fyra mål på 22 skott.

Både Gustavsson och Wallstedt tackade nej till VM-spel med Tre Kronor i Schweiz efter uttåget ur Stanley Cup-slutspelet.

Tidigare under säsongen skrev Gustavsson på ett nytt femårskontrakt värt 34 miljoner dollar med Minnesota Wild. Avtalet sträcker sig till och med säsongen 2030/31.

