Därför missar Filip Gustavsson hockey-VM

Uffe Bodin
Filip Gustavsson tackade nej till spel i hockey-VM. Nu kommer förklaringen. Minnesota Wilds svenske målvakt måste operera höften – och det är ovisst om han kommer att vara redo för spel när nästa säsong startar.

Filip Gustavsson tvingas till operation. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Filip Gustavsson går en oviss sommar till mötes.

Minnesota Wild-svensken kommer att opereras i höften under lågsäsongen, meddelade klubbens general manager Bill Guerin under måndagen.

Enligt Guerin är det fortfarande oklart om Gustavsson kommer att vara redo till starten av nästa NHL-säsong. Mycket avgörs först efter själva ingreppet och hur rehabiliteringen utvecklas.

Ingen Gustavsson eller Wallstedt i hockey-VM

Den 27-årige svensken noterades för 2,69 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 90,3 över 50 matcher för Wild den gångna säsongen.

Mot slutet av säsongen och in i slutspelet tog dock Jesper Wallstedt över det primära ansvaret mellan stolparna. Gustavsson startade bara en slutspelsmatch – förlusten mot Colorado Avalanche i den andra matchen i serien – där han släppte in fyra mål på 22 skott.

Både Gustavsson och Wallstedt tackade nej till VM-spel med Tre Kronor i Schweiz efter uttåget ur Stanley Cup-slutspelet.

Tidigare under säsongen skrev Gustavsson på ett nytt femårskontrakt värt 34 miljoner dollar med Minnesota Wild. Avtalet sträcker sig till och med säsongen 2030/31.

