Filip Gustavsson gör comeback i AHL i helgen. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Filip Gustavsson har ännu inte spelat för Minnesota Wild den här säsongen. Detta till en följd av den höftoperation han genomgick efter förra säsongen.

Men i helgen är det dags för comeback. Och som det tidigare rapporterats blir det mycket riktigt spel i AHL för den 28-årige målvakten.

The Athletics Michael Russo skriver att Gustavsson, efter att ha fått klartecken från Wilds läkare, följt med laget till Calgary där han kommer att träna under torsdagen. Därefter flyger han vidare till San Diego för att ansluta till farmarlaget Iowa Wild i AHL. Natten mot lördag kommer han att följa laget från sidan i mötet med San Diego Gulls. Därefter kommer han att starta för Iowa i returmötet med San Diego natten mot söndag innan han ansluter till Minnesota Wild i San Jose under söndagen.

När han sedan får starta sin första NHL-match för säsongen återstår att se.

Första matchen i AHL på över fyra år

I Gustavssons frånvaro har Jesper Wallstedt briljerat i Wild kasse och startat 20 av lagets 23 matcher. Han har inkasserat 15 vinster och toppar med den noteringen hela NHL. 24-åringen har också lyfts fram som en tidig favorit till Vezina Trophy , utmärkelsen som går till NHL:s bästa målvakt.

När han skickas ned till farmarligan blir det Filip Gustavssons första matcher där sedan säsongen 2021/22 då han fortfarande tillhörde Ottawa Senators. Sommaren 2022 trejdades den tidigare Luleå Hockey-målvakten till Minnesota och etablerade sig snabbt i NHL.

Gustavsson gör första säsongen på ett nytt avtal som sträcker sig till och med säsongen 2030/31 och betalar honom i snitt 6,8 miljoner dollar per säsong. Det nya avtalet i kombination med Wallstedts starka spel har skapat rykten om att han kan vara på väg bort från Minnesota.

Sportsnets Elliotte Friedman spekulerade redan i maj om att svensken kunde bli trejdad. Enligt Puckpedia har Filip Gustavsson dock en fullständig no movement-klausul under de två första åren av sitt kontrakt och kan då inte bli flyttad utan sitt medgivande. Under tredje året av kontraktet förvandlas den klausulen till en lista med 15 lag som han inte kan trejdas till.

Hittills under NHL-karriären har den OS-meriterade svensken gjort 219 framträdanden i NHL med Ottawa och Minnesota.