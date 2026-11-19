Kalmarforwarden Jakob Ihs Wozniak tvingades avbryta matchen igår mot MoDo.

Efter lite mer än halva tredje perioden spelad igår mellan MoDo Hockey och Kalmar HC dök det upp en obehaglig situation. Den JVM-aktuella forwarden Jakob Ihs Wozniak tvingades gå av isen efter att ha fått en skridsko upp mot magen. Det var bakom MoDos mål som backen Bryan Yoon skulle ta emot en tackling men föll framåt och fick upp skridskon i maghöjd på Ihs Wozniak. Han åkte direkt till båset och avbröt matchen.

Trots en obehaglig situation som kunde resultera i allvarlig skada är allt okej med 19-åringen.

"Var bara en säkerhetsåtgärd, fick skridskon lite obehagligt mot revbenet men ingen fara alls. Var av säkerhet att inte spela vidare men kommer kunna spela igen imorgon! Skönt att det inte var något allvarligt!", skriver Ihs Wozniak i ett SMS till hockeysverige.se.

Kalmar spelar hemma i Hatstore Arena imorgon mot Almtuna IS.

Levererade i JVM-genrepet

Ihs Wozniak är utlånad från Luleå Hockey till Kalmar denna säsongen och har fått fart på poängproduktionen efter att gått poänglös de första sex matcherna i serien. Just nu har han åtta mål och sex assister på 14 spelade matcher.

När Magnus Hävelid presenterade den uttagna truppen till sista JVM-genrepet i Nyköping var inte Ihs Wozniak uttagen till truppen men kom med efter att Wiggo Sörensson tackat nej på grund av skada. Där levererade han och gjorde både mål och assist.