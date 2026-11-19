Carl Persson.

Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån

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Carl Persson och Malmö närmar sig ett nytt avtal.

Enligt Expressen har SHL -klubben presenterat ett fyraårskontrakt med löneökning som Persson nu har att ta ställning till. Samtidigt är nyckelforwarden, som har ett utgående avtal, öppen med att han vill stanna i klubben.

– Jag vill så klart stanna, och skriva långt avtal. Jag har svårt att se mig i något annat SHL-lag när jag varit här så länge (nionde säsongen). Här har jag byggt upp en position där jag gillar att vara, men vi ska också komma överens, säger han till Expressen.

Bekräftar: ”Jag har fått ett bra bud”

Persson är också öppen med att budet han har att ta ställning till är ett välbetalt sådant.

– Eh, jo, men det kan jag ändå ge dig. Jag har fått ett bud och sedan ska vi jobba vidare från det. Men jag kan lova dig att jag inte har skrivit på något, säger han.

– Men jag har fått ett bra bud, och hade ett långt och bra snack med ”Ogge” (Oscar Alsenfelt) under landslagsuppehållet, så bollen är i rullning, säger Carl Persson.

Den här säsongen har Persson noterats för elva poäng på 16 matcher och ligger trea i SHL:s skytteliga med sina tio fullträffar. Förra säsongen stod 31-åringen för 41 poäng (23+18) på 49 matcher, vilket var hans mål- och poängbästa notering i SHL-karriären.