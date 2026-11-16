Filip Gustavsson går mot en comeback – i AHL. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Mycket i Minnesota Wild har kretsat kring Jesper Wallstedt den här säsongen. Den svenske keepern har startat i 19 av lagets 22 matcher hittills – och gått vinnande ur 14 av dem. Han finns med i toppen av NHL:s målvaktsliga med en räddningsprocent på 92,6 och 1,94 insläppta mål per match.

Anledningen till den höga arbetsbördan är att hans svenske partner Filip Gustavsson har saknats under säsongsinledningen. Gustavsson opererade ena höften efter förra säsongen och har rehabiliterat sig hela hösten.

Nu närmar han sig emellertid en comeback, rapporterar Michael Russo som täcker Minnesota Wild för The Athletic. Men den comebacken kommer troligtvis inte att ske i NHL. Med tanke på hur länge 28-åringen har varit borta kommer han att få en eller ett par matcher med farmarlaget Iowa Wild i AHL innan han får kliva in i NHL, uppger Russo.

Spekulationer om Filip Gustavssons framtid

Om han skickas ned till farmarligan blir det Filip Gustavssons första matcher där sedan säsongen 2021/22 då han fortfarande tillhörde Ottawa Senators. Sommaren 2022 trejdades den tidigare Luleå Hockey-målvakten till Minnesota och etablerade sig snabbt i NHL.

Gustavsson gör första säsongen på ett nytt avtal som sträcker sig till och med säsongen 2030/31 och betalar honom i snitt 6,8 miljoner dollar per säsong. Det nya avtalet i kombination med Wallstedts starka spel har skapat rykten om att han kan vara på väg bort från Minnesota.

Sportsnets Elliotte Friedman spekulerade redan i maj om att svensken kunde bli trejdad. Enligt Puckpedia har Filip Gustavsson dock en fullständig no move-klausul under de två första åren av sitt kontrakt och kan då inte bli flyttad utan sitt medgivande. Under tredje året av kontraktet förvandlas den klausulen till en lista med 15 lag som han inte kan trejdas till.

Hittills under NHL-karriären har den OS-meriterade svensken gjort 219 framträdanden i NHL med Ottawa och Minnesota.