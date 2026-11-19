"Vi har många svenskar i NHL men få spelare som slår sig in i toppen. Det är alarmerande om vi vill vinna OS guld (där alla de bästa är med) och bli bäst i världen som målsättningen är från svenska ishockeyförbundet."

Orden kom från Tre Kronors tidigare förbundskapten, Johan Garpenlöv, när han i slutet av september utryckte sin oro på X . Vid diskussionen som följde, i Viaplay, menade man att svensk hockey inte längre producerar riktiga stjärnspelare i ligan längre.

Nu slår TV-profilen, och dubble Stanley Cup-vinnaren, Pierre McGuire tillbaka.

– Jag håller inte med om det. Leo Carlsson är en stjärna, jag tror att Viggo Björck och Ivar Stenberg kommer att bli stjärnor. Jag tittar runt och ser många kommande svenska stjärnor. En av de mest underskattade spelarna de senaste tio åren i NHL är Filip Forsberg. Sverige har gjort ett bättre jobb än många ger dem kredd för, i att utveckla spelare, säger 65-åringen i hockeysveriges Framtidens stjärnor.

Pierre McGuire fortsätter:

– En sak som jag kan garantera är att när du får en svensk spelare får du någon som är ett proffs direkt. Du behöver inte göra honom till det, han är en proffs när han kommer för att utbildningen här gör spelarna bättre.

Bilden av svenskarna i Nordamerika: "Inte Pavel Bure"

Men faktum kvarstår...

Sedan en svensk senast toppade hela NHL:s poängliga i grundserien (Daniel Sedin 2010/11) har endast två spelare, Erik Karlsson och Nicklas Bäckström, tagit sin in på topp fem, och under de senaste åren har snarar topp tio varit en stor bedrift.

– Det är rätt. Från 1991 till 1999 hade du Peter Forsberg och Markus Näslund, draftade från MoDo, 1999 hade du Sedinarna. Tittar du på separationen från 1991 till 1999 så är det en förlorad generation av svenska spelare, 10 år. Du har 10 miljoner som bor här, och sen måste du titta på hur många som spelar, så Sverige har faktiskt producerat mycket fler spelare för sin storlek, även om hockey är en stor sport här, svarar McGuire.

Samtidigt lyfter EliteProspects-ambassadören det faktum att unga idag fokuserar mer på poängen.

– Scotty Bowman, som älskade alla svenskar som spelade i Detroit, sa en gång när jag jobbade med honom: "Jag vill inte ha en A-spelaren en kväll och en D-spelare nästa. Jag vill att de ska vara ett stabilt B. Då vet jag vad jag kommer få", berättar han och fortsätter:

– Jag coachade Daniel Alfredsson i Ottawa. Han vann Calder Trophy, men Daniel var aldrig en superstjärna. Daniel var riktigt bra. Han var inte Mogilny, han var inte Teemu Selänne, han var inte Pavel Bure. Han var bara riktigt bra, varje kväll var han riktigt bra.

Pierre McGuire trycker också på att bilden av svenska spelare från Nordamerika är väldigt positiv.

– Riktigt bra, riktigt positivt. Det är inte negativt alls. Det är därför jag tror att ni kommer att få problem här. Många svenskar lämnar för tidigt (Läs mer om McGuires tankar kring det här).

Saknar Sverige clutch-spelare? "Han kommer att göra det"

Det Pierre McGuire såg i Daniel Alfredsson, som hans coach, ser han också i Ivar Stenberg.

– Ivar spelar på samma sätt varje kväll. Han är Daniel, men lite större. Han är en stor kille, och kan kommer att bli starkare, säger han.

Den här gruppen som är i NHL nu, håller du med om att de inte har mentaliteten att kliva fram som clutch-spelare?

– Jag håller inte med om det. Jag tittar på Leo Carlsson och säger att han kommer att göra det. Jag tittar på Viggo Björck och säger att han kommer att göra det. Jag tittar på Ivar Stenberg. Jag tittar på New York Rangers och Mika Zibanejad. Han är lite äldre, men det är det bästa jag sett honom spela. Jag tror att unga spelare, omgärdade av äldre, hjälper. Jag tror också att unga spelare, som har ett par äldre intill, hjälper. Leo Carlsson börjar få det nu, några äldre runt om, och jag tror att Anaheim Ducks kommer att bli riktigt bra.

– Jag är fortfarande en stor förespråkare av svensk hockey. Svensk hockey är riktigt bra, riktigt bra, avslutar Pierre McGuire.

Pierre McGuire gästar Framtidens stjärnor

Medverkande: Simon Eld, Martin Jansson & Pierre McGuire.

00:00 Programstart

10:35 - Avsaknaden av svenska superstjärnor i NHL

13:40 - Synen på det svenska utvecklingsprogrammet

20:13 - Trenden med NCAA

30:32 - Det borde implementeras mer i svensk ishockey

34:52 - Fascinationen över Sveriges guldlag i Minnesota

40:33 - Pierre McGuire om Sveriges chanser i årets JVM

47:07 - Damhockeyns utveckling i Sverige