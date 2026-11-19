Jesper Wallstedt klappas om av Marcus Foligno efter segern mot Nashville häromnatten.

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I skadade landsmannen Filip Gustavssons frånvaro har Jesper Wallstedt fått en tydlig roll som förstemålvakt i Minnesota Wild under säsongsinledningen i NHL . Den chansen har Wallstedt tagit på bästa sätt, där han har vunnit 15 av sina 20 matcher och står noterad för en räddningsprocent på 92,4 procent.

Den starka starten gör att Wallstedt nu pekas ut som en tidig favorit till Vezina Trophy, priset som delas ut till NHL:s bästa målvakt, av NHL.com . Skulle Wild-målvakten vinna priset skulle han bli den fjärde svensken någonsin att få utmärkelsen. Tidigare har Linus Ullmark (2023), Henrik Lundqvist (2012) och Pelle Lindbergh (1985) vunnit priset.

Tuff konkurrens i toppen

Nu är det alltjämt långt kvar av NHL-säsongen, som knappt hunnit en fjärdedel genom grundserien, och Wallstedt är på inga sätt en solklar favorit. Wallstedt fick förstaplatsrösten av fem av 15 röstare i NHL.com:s panel och besegrade just och pass Carolinas succémålvakt Pjotr Kotjetkov, som dock fick åtta förstaplatsröster men färre poäng (58) totalt än Wallstedt (60).

I Filip Gustavssons frånvaro har Wallstedt spelat 20 av 23 matcher för Minnesota den här säsongen och är den målvakt som spelat allra mest i ligan.

– Förra året behövde jag göra lite extra under lediga dagar, just för att jag inte hade spelat på ett tag. Nu är det tvärtom – när man är ledig måste man ta det lugnt, eftersom det snart väntar en ny match. Det har krävts en viss omställning, men jag känner att jag har lärt känna min kropp och vet vad som får mig att prestera bra. Jag vet vad jag behöver göra för att hålla mig förberedd och se till att kroppen känns bra inför matcherna, säger Wallstedt till NHL.com.