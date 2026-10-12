Efter tragedin – NHL-coachen väntas ta över

Dave Hakstol ser ut att ta över Arizona State University efter Matthew Mayich-tragedin. Foto: Matt Kartozian-USA TODAY Sports

Foto: USA TODAY Sports

Dave Hakstol ser ut att återvända till collegehockeyn. Enligt uppgifter till The Athletic väntas den 58-årige kanadensaren ta över som huvudtränare för Arizona State University efter den uppmärksammade tragedi som skakat verksamheten.

Hakstol kommer närmast från en roll som assisterande tränare i Colorado Avalanche. Han har en gedigen tränarbakgrund och ledde University of North Dakota till sju Frozen Four-turneringar mellan 2004 och 2015. Därefter var han huvudtränare för Philadelphia Flyers mellan 2015 och 2018 samt för Seattle Kraken 2021–2024.

Han uppges nu lämna Colorado, även om detaljerna kring avskedet ännu inte är färdigförhandlade. Hans son Brenden spelar dessutom i Arizona States lag på ACHA Division II-nivå.

Spelare krävde tränarens avgång

Bakgrunden till tränarbytet är den allvarliga incident som inträffade den 20 augusti. Under ett träningspass lett av den tidigare Green Beret-soldaten Tim Ziesel kollapsade Arizona State-spelaren Matthew Mayich efter att ha uppvisat tecken på desorientering.

Enligt sju spelare, som senare skrev ett anonymt brev till universitetets rektor Michael Crow , fick Mayich inte tillgång till vatten under passet. Universitetets inledande granskning visade att Ziesel hade fått tillåtelse att träffa laget, men att det aktuella träningspasset inte hade godkänts.

Mayich, 21, vårdas fortfarande med livsuppehållande behandling. Enligt familjens advokat finns det ingen möjlighet till betydande återhämtning .

Greg Powers, som lett Arizona State sedan 2010, placerades den 30 september på betald administrativ ledighet – 41 dagar efter händelsen. Beslutet kom efter påtryckningar från Mayichs familj och de sju spelarna, som krävde att Powers och hans stab skulle avlägsnas.

Assisterande tränaren Mike Corbett har lett laget tillfälligt under de senaste matchhelgerna. Det är ännu oklart vilka delar av den tidigare ledarstaben som blir kvar när Hakstol väntas ta över.