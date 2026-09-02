Arizona State är i sorg.

Foto: Joseph Weiser/Icon Sportswire

Arizona State är i sorg. Under ett träningspass för drygt två veckor sedan kollapsade backen Matthew Mayich under ett träningspass. Det var under en vecka med rejäl värmebölja där det under dagen var som mest 41 grader varmt. Det dygnet låg snittemperaturen på 33 grader varmt.

Under morgonen tränade då 21-åringen på sitt campus när han föll ihop.

Sedan dess har han kämpat för sitt liv och fått intensiv läkarvård. Men läget ser mörkt ut för den unge backen. Under natten gick familjens advokat Rob Carey ut med ett mörkt besked. Enligt College Hockey News har han sagt att det finns "noll procents chans för återhämtning" samt att han har påbörjat en egen undersökning för att se vad nästa steg kan vara.

Matthew Mayich är draftad av Blues

Carey är även kritisk mot Arizona States agerande i situationen.

Matthew Mayich är draftad av St Louis Blues som också har uttryckt sin sorg.

NCAA börjar om en månad men skakas nu alltså av den här otäcka händelsen. Det återstår också att se vad konsekvenserna blir för programmet i Arizona och hur det påverkar resten av ligan.