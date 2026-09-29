Efter tragedin – spelare kräver att tränaren ska bort

Sju spelare i Arizona State Universitys hockeylag kräver att coachen Greg Powers tas ur tjänst medan utredningen kring Matthew Mayichs kollaps pågår. Foto: Zac BonDurant/Icon Sportswire via AP Images

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Arizona State Universitys collegelag i ishockey har varit föremål för omfattande granskning efter att en av lagets spelare, St. Louis Blues-talangen Matthew Mayich, kollapsade och senare lades in på sjukhus efter ett utomhuspass i augusti.

Nu uppger The Athletic att flera av Mayichs lagkamrater kräver att huvudtränaren Greg Powers tas ur tjänst.

Arizona State utreder för närvarande omständigheterna kring Mayichs kollaps, som av Mayichs familjs advokat Rob Carey senare beskrevs som "ett ansträngningsutlöst värmeslag". Enligt universitetets preliminära utredning kollapsade Mayich under ett träningspass den 20 augusti, som genomfördes under mycket varma och fuktiga förhållanden. Passet leddes av Timothy Ziesel, en tidigare Green Beret-soldat.

Mayich vårdas fortfarande på sjukhus och hålls vid liv med hjälp av livsuppehållande behandling.

Matthew Mayich fick inte dricka vatten

De sju spelarna som vill att Powers tas ur tjänst skickade ett brev till Arizonas delstatsuniversitets president Michael Crow. I brevet ifrågasätter de delar av universitetets inledande utredning och hävdar bland annat att Mayich inte fick vatten eller adekvat medicinsk vård direkt efter kollapsen.

Spelarna skickade brevet anonymt eftersom de var rädda för att Powers skulle straffa dem om deras identiteter blev kända.

I brevet hävdar spelarna också att Powers inte förmedlade allvaret i Mayichs tillstånd på ett tillräckligt tydligt sätt. Enligt spelarna beskrev tränaren situationen som ”bara ett litet värmeslag” och sade att han hade ”sett det här en miljon gånger”.

Spelarna uppger vidare att Powers dagen efter händelsen berättade för laget att han hade fått ”goda nyheter” om Mayichs tillstånd. Därefter skickade han ut spelarna på ett träningspass.

Som en möjlig tillfällig ersättare för Powers föreslog spelarna Shane Doan, Phoenix Coyotes-legendar och tidigare NHL-spelare med starka kopplingar till både programmet och området.

Arizona State inleder sin säsong mot Lindenwood i St. Charles, Missouri, den 2 oktober. Hemmapremiären spelas mot Holy Cross den 9 oktober.