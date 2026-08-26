NHL-talangen kollapsade under träningspass

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Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Matthew Mayich är draftad av St Louis Blues och ska snart inleda sin säsong i Arizona State University. Nu kämpar den 21-åriga kanadensaren för sitt liv.

Det var i torsdags förra veckan som backen kollapsade under ett träningspass utomhus. I Arizona var det förra veckan en rejäl värmebölja där snittemperaturen den dagen nådde upp till 33 grader, samtidigt som det som varmast var 41 grader.

En dryg vecka senare är hans läge fortfarande kritiskt.

– Hela Blues-organisationen håller Matthew Mayich nära våra hjärtan när vi ber för hans tillfrisknande under tiden som han fortsätter att genomgå medicinsk behandling i Arizona. Hans agent har hållit oss informerade om Matthews medicinska status under den senaste veckan, och vi uttrycker vårt djupaste stöd till hans familj, vänner och lagkamrater under denna svåra tid, säger Doug Armstrong i ett uttalande.

Matthew Mayich anslöt till Clarkson University efter fyra säsonger i OHL. 2023 plockade Blues honom som spelare nummer 170 i NHL-draften. Nästa säsong är tanken att han ska vara lagkamrat med Filip Nordberg på ASU.