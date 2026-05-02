Connor McDavid var långtifrån hundra procent i Stanley Cup-slutspelets första runda. Nu avslöjar coachen Kris Knoblauch att Edmonton Oilers superstjärna kämpade sig igenom frakturer under serien mot Anaheim Ducks.

Edmonton Oilers center Connor McDavid spelade med en fraktur i Stanley Cup-slutspelet. Foto: AP Photo/Mark J. Terrill

Ett par spelare i Edmonton Oilers drogs med smärtsamma skador i slutspelet – däribland ligans bästa spelare.

När laget mötte media efter säsongen avslöjade Oilers huvudtränare Kris Knoblauch att lagkaptenen Connor McDavid och forwarden Jason Dickinson båda spelade med frakturer i fot- och ankelområdet under lagets första slutspelsrunda mot Anaheim Ducks.

McDavid verkade ha ådragit sig en ankelskada efter en olycklig kollision med svenske lagkamraten Mattias Ekholm i match två av Pacific Division-semifinalen. Incidenten tvingade nummer 97 att kliva av isen tillfälligt, men han återvände och spelade totalt 24:07 i en 4–6-förlust.

Trots att han uppenbart var hämmad resten av serien fortsatte McDavid att vara en av lagets mest produktiva spelare. Han noterades för ett mål och totalt sex poäng på sex matcher, vilket gav honom en delad tredjeplats i lagets interna poängliga.

Connor McDavid vann NHL:s poängliga 2026

Under grundserien stod stjärnan för 48 mål och 134 poäng, vilket säkrade hans sjätte Art Ross Trophy i karriären som ligans poängkung. Han nominerades även till Ted Lindsay Award och väntas vara med i kampen om Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare.

Det rapporterades initialt inte vad som besvärade Dickinson, som saknades i match två och tre i serien. Den 30-årige forwarden spelade match ett och gjorde då två mål, inklusive det matchavgörande. Totalt stod han för tre poäng på fyra matcher mot Anaheim.

Enligt general manager Stan Bowman kommer varken McDavid eller Dickinson att behöva opereras, och förhoppningen är att skadorna inte ska påverka nästa säsong.

Att Oilers slogs ut av Ducks markerar första gången sedan 2021 som Edmonton åker ur redan i den första slutspelsrundan. Anaheim vann serien med 4–2 i matcher och ställs nu mot Vegas Golden Knights i andra rundan.

