19-åringen kan prisas – som NHL:s bästa spelare

19-årige Macklin Celebrini kan skriva historia. San Jose-talangen är en av tre finalister till Ted Lindsay Award – och kan bli den första spelaren på nästan ett decennium att vinna priset redan under sin andra NHL-säsong.

Macklin Celebrini kan vinna Ted Lindsay Award 2026. Foto: Eakin Howard-Imagn Images

NHL har meddelat att Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Nikita Kutjerov (Tampa Bay Lightning) och Connor McDavid (Edmonton Oilers) är finalister till Ted Lindsay Award 2026.

Ted Lindsay Award delas ut till ”den mest framstående spelaren i NHL enligt spelarna själva”, då priset röstas fram av medlemmarna i NHL:s spelarfack, NHLPA. Det är i dag det enda individuella NHL-priset som avgörs av spelarna.

Celebrini är den enda av finalisterna som inte tidigare har vunnit utmärkelsen – men 19-åringen är ändå ett av de hetaste namnen. Efter att ha tagit hem Calder Trophy som ligans bästa rookie förra säsongen, är han nu nominerad för andra året i rad. Han kan bli den första spelaren sedan McDavid säsongen 2016/17 att vinna Ted Lindsay Award redan under sin andra NHL-säsong.

Under grundserien stod Celebrini för 45 mål och 70 assist – totalt 115 poäng på 82 matcher – vilket räckte till en fjärdeplats i NHL:s poängliga. Härnäst ryktas han vara klar för spel med Kanada i hockey-VM – efter att ha spelat OS i Milano i februari.

Kutjerov och MacDavid har vunnit Ted Lindsay Award tidigare

Kutjerov jagar sin andra raka Ted Lindsay-titel och den tredje i karriären, efter tidigare vinster 2018/19 och 2024/25. Han slutade tvåa i poängligan med 44 mål och 86 assist för 130 poäng på 76 matcher.

McDavid siktar på att vinna priset för femte gången i karriären, efter tidigare triumfer 2016/17, 2017/18, 2020/21 och 2022/23. Han vann även sin sjätte Art Ross Trophy den här säsongen efter att ha toppat poängligan med 48 mål och 90 assist – totalt 138 poäng på 82 matcher.

Priset instiftades 1971 och hette ursprungligen Lester B. Pearson Award, uppkallat efter Kanadas tidigare premiärminister Lester B. Pearson. Det bytte senare namn till Ted Lindsay Award, för att hedra NHL-legendaren Ted Lindsay – som också spelade en avgörande roll i bildandet av spelarfacket NHLPA.

