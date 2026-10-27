Connor Hellebuyck gör debut för Devils i natt.

Foto: REUTERS/Marton Monus

En stor följetong inför årets säsong var Connor Hellebuycks situation i Winnipeg Jets . Förra veckan tog dock alla rykten och spekulationer slut då stjärnmålvakten trejdades till New Jersey Devils. I motsatt riktning skickades bland annat den svenske talangen Alexander Command , som spelar i Örebro , samt Dawson Mercer, Nico Daws, Nick Bjugstad, ett andrarundeval 2029, samt ett sjunderundeval 2027.

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Hellebuyck har sedan anslutit till sitt nya lag där han har längtat att få komma igång igen.

– Jag är väldigt taggad på att få spela hockey igen. Det har varit det tuffaste i hela den här situationen, att bara vilja gå ut på isen men inte kunna göra det. Nu är jag bara redo att göra vad jag gör bäst, sade Hellebuyck efter sin första isträning med New Jersey Devils i helgen.

Connor Hellebuyck ville dock inte kommentera något om situationen i Winnipeg Jets där han strejkade för att tvinga sig bort från klubben.

– Det är mycket jag behöver säga. Men de har Heritage Classic framför sig. Av respekt för dem och för firandet av hockeyn tänker jag därför skjuta upp det till ett senare tillfälle. Jag hoppas att de vet att jag bryr mig om dem, sade Hellebuyck då.

Connor Hellebuyck debuterar för New Jersey Devils

Nu får Connor Hellebuyck också sin önskan igenom.

Under tisdagen bekräftar tränaren Sheldon Keefe att målvakten kommer att göra sin debut för New Jersey Devils i nattens bortamatch mot Dallas Stars .

Enligt Sheldon Keefe har Hellebuyck varit väldigt spelsugen inför debuten.

– Han kommer att spela. Han är väldigt ivrig att komma igång och han känner sig redo, säger Keefe och fortsätter:

– När man byter till sig en spelare som Connor Hellebuyck, som är van vid att spela mycket men inte har spelat på länge, så vill man få igång honom. Han vill spela, och då ska han spela. Allt gick bra på morgonvärmningen så han är redo att kliva in.

Under sin karriär har Connor Hellebuyck spelat 625 NHL -matcher, alla för Winnipeg Jets. Den 33-årige amerikanen har vunnit Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt tre gånger, 2020, 2024 och 2025. Han prisades också med Hart Trophy som ligans MVP 2025. Tidigare i år blev han också stor hjälte när USA vann OS -guld i Milano.

Nu inleder han nästa kapitel i sin karriär i och med debuten för New Jersey Devils.