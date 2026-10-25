Connor Hellebuyck säger att han ska adressera vad som gick snett i Winnipeg senare. Foto: Jeff Curry-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

Det var under lördagen New Jersey Devils general manager Sunny Mehta presenterade sitt senaste storförvärv. Det hade då gått mindre än ett dygn sedan uppgifterna började komma om att klubben hade lyckats värva Connor Hellebuyck från Winnipeg Jets i en uppmärksammad bytesaffär.

Under presskonferensen berättade Mehta om processen bakom affären, sin syn på målvaktspositionen och arbetet som klubbledningen lagt ned för att få överenskommelsen i hamn.

Hellebuyck, som hade krävt att få lämna Winnipeg efter en tung säsong 2025/26, valde samtidigt att rikta några positiva ord till Jets supportrar . Winnipeg missade slutspelet efter att ha vunnit Presidents' Trophy som grundseriens bästa lag säsongen dessförinnan.

– Det är mycket jag behöver säga. Men de har Heritage Classic framför sig. Av respekt för dem och för firandet av hockeyn tänker jag därför skjuta upp det till ett senare tillfälle. Jag hoppas att de vet att jag bryr mig om dem, sade Hellebuyck.

Kan återvända till Winnipeg i november

Hellebuyck kan få möta sina tidigare supportrar redan den 10 november, då New Jersey Devils gästar Winnipeg Jets. Det är dock ännu inte klart när målvakten kommer att göra sin första match för sin nya klubb.

Sunny Mehta uppgav under presskonferensen att det inte finns någon fastställd plan för när 33-åringen ska återvända till spel. Hellebuyck har stått utanför laget under hela träningslägret, försäsongen och inledningen av grundserien i väntan på att bli bortbytt från Winnipeg.

Trots den uppmärksammade separationen lämnar amerikanen Winnipeg som en av de mest meriterade spelarna i klubbens moderna historia.

Hellebuyck har vunnit Vezina Trophy som NHL bästa målvakt vid tre tillfällen. 2025 blev han dessutom den första målvakten sedan Carey Price 2015 att tilldelas Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare.

Under den gångna vintern spelade han också en avgörande roll när USA tog sitt första OS-guld i ishockey sedan 1980. I Italien storspelade Hellebuyck i finalen mot Kanada, som USA besegrade efter förlängning.

Siktar på Stanley Cup med Devils

Med en lång rad individuella utmärkelser bakom sig råder det ingen tvekan om vad Hellebuyck hoppas uppnå i New Jersey.

– Jag är här för att vinna. Det enda som saknas på mitt meritförteckning är en Stanley Cup. När jag ser att de här killarna också har ett tydligt fokus på det känns det som att det kommer att passa perfekt, sade målvakten.

New Jersey Devils får därmed in en av NHL mest meriterade målvakter med ett tydligt mål: att hjälpa klubben hela vägen till Stanley Cup-titeln.