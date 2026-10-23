Det får Winnipeg Jets i Alexander Command

Alexander Commands rättigheter ägs nu av Winnipeg Jets.

Foto: Bildbyrån (montage).

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Sagan om Connor Hellebuyck har slutligen nått sitt slut.

Winnipeg Jets trejdade stjärnmålvakten till New Jersey Devils på fredagseftermiddagen, vilket ger Devils en av världens bästa målvakter. Så, vad får Jets i forwarden Alexander Command, talangen som ingick i affären?

Command gick in i NHL-draften 2026 som ett av de säkraste centervalen som fanns tillgängliga. En sådan stämpel kan låta oroande för vissa fans, eftersom "säkra" valet ofta saknar en skyhög uppsida. Men många scoutingavdelningar ser annorlunda på saken. De prioriterar pålitliga spelare med en tydlig utvecklingskurva mot NHL, och Command bockade i nästan varje ruta. Devils gillade vad de såg och valde honom som nummer 12 totalt i juni, och han listades senare som lagets tredje främsta talang av DFO .

Commands draftsäsong var imponerande. Han noterades för 17 mål och 44 poäng med Örebros U20-lag . Han skrapade dessutom ihop sju poäng under U18-VM, där han hjälpte Sverige att ta guld samtidigt som han spelade en av turneringens bästa tvåvägshockey. Command lyckades inte registrera någon poäng på sex SHL-framträdanden förra året, men han loggade bara totalt cirka 11 minuters speltid över de matcherna. Han passerade den totalsumman redan i sin första SHL-match nu i oktober, men hans speltid har minskat för varje match som gått, och han är fortfarande utan poäng efter ytterligare sex matcher i Sveriges högstaliga.

Petad i SHL – inte helt oroad

Är det oroande? Inte helt. Fem andra NHL-draftade U19-talanger har spelat i SHL i år, där Malte Gustafsson (fyra poäng) är den enda som lyckats hamna i protokollet. Av de 15 U19-utespelarna i ligan har bara två (Gustafsson och Bosse Meijer ) lyckats göra poäng. SHL är ingen utvecklingsliga, vilket innebär att kvalitetstid på isen för tonåringar är känd för att vara svårfångad.

Det viktigaste är att Command fortsätter att dominera sin egen åldersgrupp. Danderydsonen har gjort 12 poäng på sex matcher i J20 Nationell, vilket sätter honom på en takt mot 42 mål och 72 poäng. Command är den enda spelaren i ligan med minst sex spelade matcher som håller ett snitt på 2,00 poäng per match, vilket är anmärkningsvärt. Vid det här laget har han tydligt växt ur juniornivån, även om han ännu inte hittat den ideala möjligheten att ta en stor roll mot seniorer – än.

Alexander Commands styrka: "Obarmhärtig"

Om det finns en utmärkande egenskap i Commands spel så är det hans spelförståelse. Han läser isen enastående väl, vilket gör att han kan ta beslut med hög procentuell framgång både i spelvändningar och i den defensiva zonen. Även om hans klubbteknik inte är glänsande, hittar han konsekvent öppna ytor och positionerar sig där spelet hamnar. Command är i ständig rörelse och använder sin klubba för att vinna puckar i omställningsspelet samtidigt som han kämpar hårdare i de tuffa ytorna än den genomsnittliga tonåringen.

Command är pålitlig i egen zon och har lagt till lite mer tyngd och tuffhet i sitt spel, där han ofta rensar bort motståndare från området framför eget mål. Han har också varit stabil i tekningscirkeln under hela sin tid i den svenska juniorhockeyn – ett område där unga ofta har det tufft när de ställs mot fysiskt fullutvecklat motstånd.

"Han vill att det ska hända något i varje enskilt byte", sade en scout. "Och det är lättare sagt än gjort på den här nivån. Vissa spelare lägger på sig dåliga vanor genom att glida igenom juniormatcher, men Command är obarmhärtig i sin forechecking och tar konsekvent kloka beslut med pucken."

Alexander Command inför U18-VM.

Foto: Bildbyrån & Hockeysverige.

Det behöver Command jobba på

När det gäller det negativa skulle scouter vilja se Command hitta en extra växel i sin skridskoåkning. Det är inte en belastning, me han saknar en explosiv och dynamisk acceleration. Hans klubbteknik i en-mot-en-situationer kan också lämna mer att önska; hans anfallsmönster kan bli förutsägbara. Med sina 185 cm skulle han kunna nyttja sin kropp mer regelbundet längs sargerna. Det kommer att komma med fysisk mognad, men för stunden väger han upp avsaknaden av elitacceleration och snygga händer genom att helt enkelt tänka snabbare än sina motståndare byte efter byte.

"Han spelar varje byte som om hans karriär hängde på att vinna närkampen", noterade en annan scout. "Den inställningen smittar av sig, och han involverar sina lagkamrater på ett sätt som få unga spelare klarar av."

Spås bli andracenter i NHL "45 till 50 poäng"

Att dominera mot juniormotstånd är en sak. Att överföra den framgången mot rutinerade proffs är en annan. Många tror att Command kommer att behöva minst en hel SHL-säsong innan han tar klivet över till Nordamerika, och han kommer troligen inte att vara helt redo för NHL förrän han är 21 år. Under tiden kan du förvänta dig att han spelar en framträdande roll som center för Sverige under de två kommande Junior-VM-turneringarna samtidigt som han anpassar sig till proffstempot på hemmaplan. Det finns ingen anledning för Winnipeg att stressa honom.

Command kommer inte att bli en dynamisk, matchavgörande offensiv kraft i NHL. Om du förväntar dig en förstacenter som gör 90 poäng kommer du att bli besviken. Istället spås Command bli en andracenter med hög lägstanivå eller en tredjecenter som kapabelt kan producera 45 till 50 poäng samtidigt som han tar ett stort defensivt ansvar. Han har mångsidigheten att spela i båda spelformerna i special teams, och han är ett tryggt alternativ i matchavslutande situationer som 6-mot-5 eller 5-mot-6.

Winnipeg var aldrig i närheten av att få en orörlig, absolut topptalang i utbyte mot en 33-årig målvakt. Men i Command säkrade Jets en klok, mogen tvåvägsforward med en kroppstyp lämpad för en topp sex-roll – och det ska man sannerligen inte rynka på näsan åt.