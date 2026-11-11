Uppgifter: "Problembarnet" vill lämna Philadelphia

Uppgifter säger att Matvei Mitjkov vill lämna Philadelphia efter denna säsong.

Matvei Mitjkov draftades av Philadelphia Flyers som nummer sju 2023. Sedan dess har det varit fram och tillbaka med den 21-åriga ryssen. Förra säsongen var han bänkad under matcherna och petades under slutspelet. Han beskrevs även som ett "problembarn". Trots det lyckades 51 poäng göras på 81 matcher.

Mitjkov skrev ett rookiekontrakt på tre år som går ut efter denna säsongen.

Nu kommer uppgifter från NHL-insidern Kevin Weekes som säger att Mitjkov vill få en nystart i en annan klubb, men att hans representanter inte gett ett beslut om vad som händer efter säsongen.

"Enligt flera källor inom ligan, med tanke på Flyers svaga säsongsinledning och den interna turbulensen, skulle Michkov sannolikt vilja få en nystart någon annanstans. Han är inne på det sista året av sitt kontrakt och är en högaktuell kandidat för en trejd framöver", säger NHL-insidern Kevin Weekes på X.

"Väldigt eftertraktad"

Flyers gjorde en bra säsong förra året och slutade med att åka ut i andrarundan mot Stanley Cup mästarna Carolina Hurricanes. Denna säsongen har inte startat lika bra och Flyers har fått en tung start. Fem vinster har det blivit 20 matcher, vilket är sämst poängprocent per match i hela östra konferensen

Trots detta har både Mitjkov och lagkamraten Trevor Zegras lyckats göra 14 poäng vardera, där Mitjkov leder lagets skytteliga med sina tio mål. Inför ett eventuellt klubbbyte beskriver Weekes den ryska forwarden som "väldigt, väldigt eftertraktad".

Fått mer förtroende

Flyers tränare Rick Tocchet har tidigare sagt att han tyckte Mitjkov kom otränad till träningslägret på försäsongen. Till denna säsong har ryssen gått ner 13 kilo och lagt ner mycket jobb under sommaren, något som resulterat i mer istid. 15 minuter och 54 sekunder snittar han per match vilket är mer än en minut mer per match sedan förra säsongen.