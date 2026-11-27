Matvej Mitjkov stängs av av Philadelphia Flyers.

Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

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Förra säsongen var det en öppen konflikt mellan Matvej Mitjkov och Rick Tocchet. Under sommaren rökte de båda fredspipa och ryssen kom tillbaka med en betydligt bättre engelska och en bättre attityd. Hösten har däremot inte varit enkel för Philadelphia Flyers och kritiken mot tränaren har tilltagit.

Nu verkar det också som att det har blossat upp en ny konflikt.

Under fredagen meddelade klubben att forwarden inte kommer att spela i nästa match. De hänvisar till "internal team matter" vilket kan tolkas som att det handlar om disciplinära skäl. Beskedet skapar så klart mycket diskussion kring vad som har hänt, ännu finns det däremot ingen ytterligare information.

Matvej Mitjkov stängs av av Philadelphia Flyers

Matchen mot Vancouver Canucks kommer däremot att spelas utan ryssen.

Matvej Mitjkov har gjort 20 poäng på 27 matcher den här säsongen. Med det är han bäst i laget och en av få som har lyckats glimra till i offensiven. Det återstår nu att se hur länge den här avstängningen håller i sig och vad det är som har hänt.