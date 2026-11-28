En konflikt mellan Porter Martone och Matvej Mitjkov ska ha lett till att den senare petades i fredagens match mot Vancouver. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

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Philadelphia Flyers forward Matvej Mitjkov ströks ur laguppställningen inför fredagens match mot Vancouver Canucks efter ännu en konflikt med en lagkamrat. Det rapporterar Sportsnets Frank Seravalli .

Bara minuter efter att Seravalli publicerat uppgifterna rapporterade Daily Faceoffs Anthony Di Marco att flera källor pekat ut forwarden Porter Martone som lagkamraten Mitjkov hamnat i bråk med.

Enligt Seravalli ansåg Flyers att Mitjkov var den tydligt drivande parten i konflikten under onsdagens match mot Washington Capitals (förlust 3–7). Situationen ska dessutom ha fortsatt in i omklädningsrummet.

”Det är oklart om konflikten gick från verbal till fysisk, men flera källor använde ordet ’intensiv’ för att beskriva situationen”, skriver Seravalli.

Flög till Edmonton för att läxa upp Mitjkov

Han rapporterar även att Flyers ordförande Dan Hilferty, general manager Daniel Brière och hockeyoperationschef Keith Jones flög till Edmonton dagen efter att Mitjkov och backen Nick Seeler fångats på bild när de grälade på spelarbänken under lagets match mot Vancouver den 9 november.

Enligt Seravallis källor har klubben nu infört regler kring hur spelarna ska respektera varandra.

”Ingen är större än laget”, ska budskapet ha varit.

Inför fredagens match meddelade Philadelphia Flyers att Mitjkov skulle stå över mötet med Vancouver Canucks på grund av ett ”internt lagärende”.

Den ryske forwarden leder Flyers interna målliga med elva fullträffar. På 27 matcher under säsongen 2026/27 har han dessutom noterats för nio assist och totalt 20 poäng.

Martone målskytt – efter grälet

21-åringen är nu inne på sin tredje NHL-säsong. Totalt har han producerat 57 mål och 77 assist på 188 grundseriematcher.

Mitjkov valdes som sjunde spelare totalt i NHL-draften 2023 och debuterade i ligan säsongen 2024/25. Då stod han för 26 mål och 37 assist, totalt 63 poäng på 80 matcher. Han blev uttagen i NHL:s All-Rookie Team och slutade fyra i omröstningen till Calder Trophy som ligans främsta rookie.

Trots de struliga uppladdningen besegrade Philadelphia Vancouver med 5–2 på hemmais. Porter Martone svarade för det matchvinnande målet. Liam Öhgren och Jonathan Lekkerimäki hade varsin assist för Canucks som allt jämt saknar skadade Elias Pettersson.

Philadelphia – Vancouver 5–2 (1–0, 2–1, 2–1)

Philadelphia: Tyson Foerster (6), Noah Cates (5), Porter Martone (4), Travis Konecny (5), Sean Couturier (2).

Vancouver: Filip Hronek (2), Jake DeBrusk (9).