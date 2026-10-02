Anton Johansson kommer att göra debut i Detroit Red Wings under natten.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Anton Johansson imponerade på Detroit Red Wings träningsläger vilket ledde till att han överlevde alla gallringar och också tog plats i NHL-lagets trupp när säsongen drar igång.

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Nu står det också klart att 22-åringen kommer att få göra debut i världens bästa hockeyliga direkt.

Detroit bekräftar att Anton Johansson kommer att spela i nattens match när Red Wings premiärspelar mot New York Rangers.

– Självklart är detta något som man alltid drömt om. Detta är en dröm som man har haft ända sedan man var liten. Det är väldigt stort att få göra NHL-debut och det är mycket hårt jobb som ligger bakom det. Jag är både tacksam och glad att vara här, säger Johansson i ett klipp via Detroits sociala kanaler .

Anton Johansson debuterar för Detroit Red Wings

Anton Johanssons föräldrar, pappa Thomas (tidigare sportchef i Leksand) och mamma Camilla, har rest till USA för att vara på plats för att se sonens debut i NHL . Anton Johansson berättar då vilka personer, förutom familjen, som har hjälpt honom på vägen och som kommer att följa hans NHL-debut i natt.

– Det är såklart alla tränare som jag har haft under mina år som ungdoms- och juniorspelare samt alla lagkamrater genom åren.

Anton Johansson kliver in i Detroit då laget saknar Simon Edvinsson som är hemma i Sverige på grund av en kontraktstvist med klubben . I Detroits trupp finns även flera andra svenskar backar såsom Axel Sandin Pellikka, Albert Johansson och William Wallinder.

Under försäsongen spelade Johansson samtliga fyra träningsmatcher för Detroit och noterades för fem poäng på dessa matcher. I fjol stod Anton Johansson för 17 poäng (5+12) på 42 matcher i SHL med Leksand . Han avslutade säsongen med att spela i farmarlaget Grand Rapids Griffins i AHL, där han producerade sex poäng (2+4) på åtta grundseriematcher och ett poäng (0+1) på åtta slutspelsmatcher.

Anton Johansson har noterats för 36 poäng på 159 SHL-matcher för Leksand under sin karriär. Han var med och spelade JVM i Göteborg 2024 där han tog silver med Juniorkronorna.