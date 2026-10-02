Så långt blir sportchefens nya avtal

Hampus Sjöström fortsätter som sportchef för Rögle BK.

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2021 flyttade Hampus Sjöström till Rögle och blev assisterande sportchef bakom Chris Abbott. När Abbott-bröderna fick sparken i december 2023 klev Sjöström först in som sportchef på interim-basis men tog sedan över permanent.

Sjöström har då varit med och byggt upp det nya Rögle-laget som först åkte ut i åttondelsfinal 2025 och sedan gick hela vägen till SM-final 2026.

Nu meddelar Rögle att sportchefen får fortsatt förtroende. Parterna har enats om ett nytt avtal som gäller fram till 2030.

– Jag trivs väldigt bra i både Rögle och Ängelholm, och det fantastiska engagemanget för Rögle BK gör det till en väldigt inspirerande plats att arbeta på. Vi har goda förutsättningar att fortsätta utveckla klubben, och för mig är det en inspirerande utmaning att etablera Rögle som en stabil SHL-klubb som år efter år är med och tävlar om att vara bäst i landet. Det handlar om att tålmodigt göra bra saker över tid, bygga stabilitet och fortsätta utveckla spelare från de egna leden. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta det arbetet, säger Sjöström på klubbens hemsida.

Hampus Sjöström förlänger med Rögle BK

Det är alltså Hampus Sjöström som kommer att fortsätta ansvara för Rögles sportsliga satsning på herrsidan med målet att vinna klubbens första SM-guld.

– Hampus har under sin tid i Rögle visat ett starkt ledarskap och en förmåga att fatta långsiktigt kloka beslut för föreningens bästa. Han har bidragit till att utveckla både vår sportsliga verksamhet och våra processer, samtidigt som han delar de värderingar som är så viktiga för oss som klubb. Därför känns det både naturligt och glädjande att vi förlänger vårt samarbete, säger klubbdirektör Alen Bibic.

De senaste åren har Rögle slutat sjua respektive fyra i SHL -tabellen. Så här långt ligger laget sexa efter att ha vunnit tre av fem matcher och plockat åtta poäng.