Simon Edvinsson i Detroit.

Foto: Dan Hamilton-Imagn Images / USA TODAY Sports

Det är en mycket märklig situation som Simon Edvinsson har hamnat i. Backen har varit tydlig med att han vill förlänga sitt kontrakt med Detroit Red Wings och stanna i organisationen under en lång framtid. Sedan Steve Yzerman fick sparken har de däremot fryst alla förhandlingar.

Därför har svensken ännu inte kunnat komma överens med klubben om ett nytt kontrakt.

23-åringen är restricted free agent och tillhör Red Wings, men har inget gällande kontrakt med dem. Under försäsongen har svensken likväl varit med och tränat med laget. Men nu när säsongen börjar har han valt att åka hem till Sverige igen. När Frölunda HC tränar under onsdagen finns stjärnan också med på isen, något Sportbladet var först att rapportera om.

Simon Edvinsson tränar med Frölunda

Simon Edvinsson gjorde 25 poäng på 72 matcher i NHL förra säsongen. De senaste två säsongerna har han etablerat sig som ett av Detroits stora framtidslöften. Nu tränar han alltså med SHL-laget samtidigt som säsongen i Nordamerika har börjat på allvar.

Under natten till lördag kliver Red Wings in i ligaspelet. Det återstår då att se om de hinner få en general manager och ett nytt kontrakt till backen på plats innan dess.