Olle Lundström får göra SHL-debut för Skellefteå.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Backen Frans Haara i Skellefteå AIK skadade sig igår mot Malmö Redhawks. Detta har gjort att Skellefteå har behövt plocka upp ett nytt ansikte till truppen. Spelklar för matchen mot Timrå IK imorgon är 18-årige Olle Lundström från klubbens U20-lag.

– Det ska bli jävligt kul. Jävligt coolt också, så det blir kul, säger han till Norran.

Olle Lundström spelade som forward – SHL-debuterar som back

Uppvuxen i Skellefteå har han gått igenom klubbens alla juniorled till U20 som forward. Men för åtta veckor sedan såg ungdomsansvariga Pontus Petterström någonting i Lundström, att han skulle passa som back. Nu får 18-åringen alltså chansen i SHL bara ett par månader efter positionsbytet.

– Ja, det var inget jag trodde efter åtta veckor som back att jag skulle få chansen. Men nu är chansen här och det är bara att ta den, säger Lundström.

Att kliva ner som back har också inneburit succé för Olle Lundström. Sedan han skolades om har 18-åringen nämligen gjort hela elva poäng på åtta matcher i U20 Nationell. Det är bäst av alla backar i hela serien och han leder alltså backarnas poängliga i U20-ligan så här långt.

– Det har gått över förväntan. Jag har gjort mitt bästa och lär mig saker för varje träning.

I morgon väntar alltså SHL-debuten för Olle Lundström i Skellefteå då han kommer att finnas med i laguppställningen mot Timrå.