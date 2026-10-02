Uppgifter: HV71 vill locka hem stjärnan

HV71 hoppas kunna värva tillbaka André Petersson igen.

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2022 vände André Petersson hem till Sverige och skrev på för HV71. Då var han sedan en av SHL :s bästa spelare och gjorde 21 mål och 42 poäng på 47 matcher samt var en stor anledning till att HV undvek kvalspel 2023.

Till säsongen 2023/24 utsågs "AP20" till lagkapten för HV71 men hade det tuffare med skador. Inför säsongen 2024/25 petades Petersson uppmärksammat som lagkapten och hade återigen en lite tyngre säsong. Stjärnan var dock med och räddade kvar HV71 via kval både 2024 och 2025.

2025 lämnade dock André Petersson klubben efter långdragen förhandling som slutade med att veteranen tackade nej till HV:s bud , som hade inneburit en rejäl lönesäkning. I stället flyttade han ner till Schweiz för spel i Langnau . Där gjorde 36-åringen stor succé i fjol med 24 mål och 40 poäng på 45 matcher och kom tvåa i NL:s poängliga. Det ledde också till att Petersson fick spela Hockey-VM med Tre Kronor i våras.

HV71 vill värva tillbaka André Petersson

Petersson har missat några matcher under slutet av säsongen på grund av sjukdom men har sedan inlett piggt med 1+2 på tre matcher.

Nu uppger också Expressen att HV71 då vill värva tillbaka André Petersson och hoppas kunna locka stjärnan hem till Jönköping igen. Tidningen uppger att HV redan har kontakt med AP20 och meddelat sitt intresse. Sedan Petersson senast spelade i HV71 har flera personer bytts ut då Niklas Eriksson tagit över som tränare i stället för Anton Blomqvist medan Johan Hult också klivit in som sportchef, vilket skulle kunna vara en faktor för att locka hem stjärnan.

André Petersson har även nyligen köpt ett nytt hus i Jönköping, vilket kommer att bli hans bas framöver oavsett var han spelar under resten av sin karriär.

Samtidigt skriver Expressen också att André Petersson trivs väldigt bra Langnau och att han kan tänka sig att stanna kvar i Schweiz. Det är med andra ord inte självklart att det blir en återkomst till SHL och HV71 för Petersson.