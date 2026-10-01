Därför kommer inte Simon Edvinsson och Red Wings överens

Simon Edvinsson saknar fortfarande ett nytt kontrakt med Detroit Red Wings. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

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Simon Edvinsson dök upp på Detroit Red Wings träningsläger – utan kontrakt. Trots det har campen kommit och gått utan att han och NHL-klubben lyckats komma överens om en gemensam fortsättning.

Red Wings kantiga uppträdande i ärendet har vänt många av deras fans mot dem, samtidigt som kritiken från skribenter och tyckare också börjar bli påtaglig.

Hur kommer det sig att en klubb med närmare 20 miljoner dollar i lönetaksutrymme inte kan sajna en av sina viktigaste spelare till ett långtidskontrakt?

I podcasten All In Hockey diskuterar Mike Helber och Uffe Bodin det överraskande dödläget som gör att den 23-årige svensken missar säsongsinledningen.

"Detroit måste tänka om och ändra strategi"

Helber, med rötterna i Red Wings hemstat Michigan, tror att ägarfamiljen Illitchs principer är daterade och att de inte klarat av att anpassa sig till "det nya NHL".

– Det här är sedan Steve Yzermans dagar, när han var spelare, och ett hierarkiskt system där den bästa spelaren hade högst lön och alla andra kom därefter. Det funkade när alla samsades, men det funkar inte idag när lönetaket ökat, konstaterar Helber.

– Det är en old school-mentalitet. Detroit har ett jobb att göra, de måste tänka om och ändra stategi.

Simon Edvinsson är tillbaka i Sverige och tränar just nu med Frölunda i väntan på att Red Wings ska möta hans lönekrav, som trots ligga på runt tio miljoner dollar per säsong i kontrakt som löper fem–sex år.

Utöver det har NHL-klubben även en missnöjd lagkapten i Dylan Larkin som vill bort samt en interim-lösning på general manager-posten i form av Shawn Horcoff.

Laget inleder sin säsong med att möta New York Rangers på hemmais natten mot lördag.

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.