Max Véronneau hoppas kunna studsa tillbaka efter flytten till Örebro.

Foto: Bildbyrån/Montage

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev ingen rolig afton för Örebro i Husqvarna Garden under torsdagen. HV71 vann skotten med 37-20 och kunde vinna matchen med 2-1 i förlängning sedan Örebro märkligt nog tagit ut målvakten i powerplay under övertiden .

Efteråt var nyförvärvet Max Véronneau besviken över insatsen på bortaplan.

– Det var ingen bra match från vår sida. Jag tycker att HV var bättre över hela banan. Vi kämpade oss till en poäng i varje fall men jag tycker att vi borde se oss själva i spegeln för att se vad som kan bli bättre.

Örebro inledde SHL -säsongen med en 7-0-förlust mot Färjestad men har därefter tagit poäng i fyra raka matcher med trepoängare mot Timrå och Skellefteå samt förlängningsförluster mot Björklöven och HV71.

Vad har ni pratat om och jobbat på efter premiären?

– Jag tror, och hoppas, att den första matchen bara var en ”blipp” på radarn. Jag tror att det viktigaste är att spela för killen som du har bredvid dig och att vi hjälper varandra. Det är den stora nyckeln och vi måste fatta bra beslut som lag över hela isen. Det är tufft och vi gjorde ingen bra match här nu, men jag tycker att det generellt har blivit bättre sedan första matchen. Vi ska bara fortsätta jobba på grunderna och sätta dem och då tror jag att spelet kommer bli bättre, säger Véronneau.

Kanadensaren menar dock att Örebro behöver lyfta sitt spel i framtiden.

– Vi spelade väl ganska bra mot Skellefteå där men annars har det varit rätt upp och ner generellt sett. Vi behöver titta på matcherna som vi har gjort här i starten och förhoppningsvis fatta bättre beslut för att kunna spela bättre framöver.

Max Véronneau om första tiden i Örebro

Max Véronneau är ny i Örebro Hockey inför årets säsong. Han gör sin sjätte säsong i SHL efter att tidigare ha gjort en säsong i Oskarshamn samt spelat i Leksand under fyra års tid.

Vad säger du om din egen start i Örebro?

– Lite som laget, det har varit upp och ner. Första matchen var såklart tuff, men det var den för alla. Sedan tycker jag att det har gått lite bättre och man försöker få igång lite kemi med de nya lagkamraterna. Sedan är det en väldigt tuff liga och man måste fortsätta kämpa för det varje dag. Det håller inte att ha ”off-days”.

Max Véronneau satte sitt första mål för Örebro i förra veckans 3-0-vinst mot Skellefteå.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Under säsongsstarten har Véronneau haft en roll i Örebros andrakedja bredvid Wojciech Stachowiak. Tredjelänken i kedjan har dock bytts ut ett antal gånger där Alexander Command, Egor Polin och senast Liam Danielsson alla har fått spela med Véronneau och Stachowiak.

– Det är så det har blivit och vi försöker fortfarande hitta kemin och hur vi ska spela tillsammans. Jag vet att det fortfarande är tidigt men om man ska vara som bäst i den här ligan behöver man kunna hantera det och fatta bra beslut på isen oavsett vem man spelar med, säger Max Véronneau.

Lämnade Leksand – därför valde Véronneau Örebro

I våras var Max Véronneau med när Leksand degraderades från SHL. Det var sedan länge oklart hur framtiden skulle bli för den 30-årige stjärnan, mestadels på grund av att han skulle få en "sign-off" av Leksand ifall han lämnade klubben.

I maj stod det sedan till slut klart att Véronneau och Leksand gick skilda vägar. Han skrev sedan på för Örebro som blir hans tredje SHL-klubb i karriären.

Hur gick tankarna kring att välja Örebro?

– Jag ville verkligen få chansen att spela här (i SHL) och Örebro gav mig den chansen att få bevisa mig lite. Jag ska göra allt jag kan för att visa att de gjorde rätt och att jag är värd den här chansen.

– Det har varit väldigt roligt. Det är en fantastisk klubb med otroliga fans, vilket jag märkt här i början, och det har bara varit kul att få spela här.

Efter fyra år i Leksand spelar Max Véronneau nu i Örebro.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

I Örebro Hockey återförenas Max Véronneau även med tränaren Martin Filander som han hade i Oskarshamn under säsongen 2020/21.

Hur mycket spelade det in i beslutet att komma hit?

– Mycket ändå. Jag har ju såklart spelat under ”Marty” tidigare i min karriär så jag vet hur han vill spela och vad han vill av mig. Jag tyckte att det gick väldigt bra då och jag känner mig bekväm med honom som tränare. Jag hoppas att vi kommer att ha ett bra partnerskap även den här gången.

Kärleken till Sverige: "Har trivts sedan dag ett"

Det var 2020 som Max Véronneau flyttade till Sverige för första gången och förutom en säsong hemma i Nordamerika igen har kanadensaren annars gjort sig hemmastadd i vårt avlånga land.

– Jag älskar verkligen att spela i Sverige. Det är en grym liga och det är en väldigt rolig hockey, samtidigt är det en tuff liga med många utmanande matcher. Jag har trivts väldigt bra sedan dag ett i Sverige och därför kände jag verkligen att jag ville stanna och fortsätta spela här.

Du letade inte ens efter andra alternativ då utan var helt inställd på att stanna i Sverige?

– Ja, detta var mitt förstaval. Jag ville verkligen stanna och spela i SHL.

Max Véronneau hoppas kunna hitta tillbaka till spelaren han var för några år sedan.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Så ska Max Véronneau hitta tillbaka: "Det är min förhoppning"

Max Véronneau gjorde stor succé i Leksand säsongen 2021/22 och var då en av SHL:s allra bästa spelare. Kanadensaren sköt hela 34 mål och stod totalt för 60 poäng på 51 matcher i Leksand. Véronneau vann därmed både SHL:s skytteliga och kom tvåa i poängligan. Efter säsongen prisades han både som ligans bästa forward samt MVP och fick ta emot Guldhjälmen som ligans bästa spelare.

Efter återkomsten till SHL har hans produktion dock gradvis minskat för varje säsong.

2023/24: 17 mål och 36 poäng på 50 matcher.

2024/25: 12 mål och 28 poäng på 51 matcher.

2025/26: 7 mål och 20 poäng på 40 matcher.

Efter flytten till Örebro hoppas Max Véronneau kunna hitta tillbaka till sin toppnivå igen.

– Jag jobbar hårt och hoppas kunna få ut mer av mitt offensiva spel än vad jag har gjort de senaste åren. Det handlar bara om att lära sig från tidigare erfarenheter och jobba för att förbättra detaljer i spelet och försöka vara den bästa versionen av mig själv. Förhoppningsvis kan jag ta steg, hitta tillbaka lite och göra lite fler mål. Det är min förhoppning med säsongen.

Handlar det lite kanske också om att anpassa sig till en ny roll, eller hoppas du fortfarande kunna vara en offensiv spetsspelare?

– Självklart vill man alltid vara en offensiv spelare. Sedan kommer målen och poängen inte alltid komma och då behöver man ändå vara bra defensivt och fatta bra beslut för att hjälpa laget så gott man kan. Såklart hoppas jag kunna bidra mycket offensivt här, men jag vill också spela bra över hela isen i varje match.

Patrik Karlkvist och Max Véronneau väntas vara två av lagets ledande offensiva spelare.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Örebro vill studsa tillbaka: "Ska lära oss av detta"

Efter fem matcher i SHL ligger Örebro sjua med två vinster och åtta insamlade poäng så här långt. Efter den svaga insatsen mot HV71 blickar Max Véronneau framåt och vill se att laget studsar tillbaka inför hemmamatchen mot Luleå på lördag.

– Vi ska lära oss av den här prestationen och fokuset måste vara att hjälpa varandra bättre. Sedan måste vi bli jobbigare att möta. Det tyckte jag att vi gjorde bra under försäsongen och vi behöver hitta tillbaka lite till det spelet igen, avslutar Max Véronneau.