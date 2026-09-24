Svenske talangen om bråket med Crosby: ”Blev lite förbannad”

Anton Johansson råkade i luven på Sidney Crosby.

Foto: Ronnie Rönnkvist, Skärmdump

Anton Johansson är på plats i Detroit för att försöka ta en plats i NHL . Försäsongen kunde ha börjat sämre. I senaste matchen, mötet med Pittsburgh, svarade han för fyra assist när Detroit vann med 7–4.

– Jag har spelat två matcher. Den första var mot Columbus. Där förlorade vi på straffar. Den andra matchen var mot Pittsburgh och där vann vi med 7–4, säger Anton Johansson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tycker att det har känts bra i båda matcherna. Först spelade jag rookieturneringen. Det var väldigt skönt för mig att komma in i spelet igen och få lite matchsituationer från mina två matcher där.

– Under NHL-försäsongen känner jag att det bara har gått framåt och känts bättre och bättre för varje dag som gått. Man lär sig så sjukt mycket och det är otroligt kul.

Det blev fyra assist i försäsongsmatchen mot Pittsburgh. Vad låg bakom siffrorna?

– Att jag tog pucken till mål, sköt så att det blev styrningar och någon retur. Bara att få igenom puckarna skapar lägen. Framför allt här borta när det är mycket in på mål och spelarna är intensiva. Jag tror att det är receptet.

Råkade i luven på Crosby: ”Blev bara lite grinig”

Anton Johansson spelade en ganska rak hockey i anfallszonen även på de stora rinkarna i Sverige. Det här spelet tycker han själv passar honom bra.

– Ja, jag tror det. Mitt sätt att spela passar ganska bra här borta. Jag vill spela en rak hockey och när jag kommer ner på kanten skjuta från alla lägen. Det kan man göra här borta eftersom det är så mycket tajtare.

Förutom fyra assist hamnade han i ett lättare handgemäng med en viss Sidney Crosby .

– Vi kom en mot en. Han försökte dra mig. Jag kollade bara kroppen och sket fullständigt i pucken. Då skickade han in mig i sargen lite schysst.

– När jag ställde mig upp skulle jag boxa ut honom. Då blev han lite förbannad på att jag gjorde så, men det var egentligen inget speciellt.

– Såklart att det är otroligt stort att möta sådana killar. Jag har en otrolig respekt för dem, men man kan inte visa för mycket.

Sa han något till dig eller var det mest lite knuffar?

– Han blev bara lite grinig för att jag boxade ut honom och tyckte att det var en interference eller något.

Viktiga lärdomar i AHL

Du har avslutat båda de senaste säsongerna i Grand Rapids. Vilken nytta har du haft av det nu då du åkt över?

– Jag har lärt mig mycket om hur spelet är här borta. Det tuffa spelet, men framför allt också när det är en liten rink. Hur man ska hantera det i olika situationer.

– Det har hjälpt mig jättemycket nu då jag har kommit över till campen och gjort mig extremt förberedd på det som komma skall.

Vad är den största skillnaden mellan att spela i ett svenskt lag jämfört med lagen i NHL och AHL?

– Man spelar på ett lite annorlunda sätt. Här måste du vara lite mer noggrann, för det är många skickligare spelare. Det smäller till bakåt om du inte är rejäl och noggrann, framför allt i spelsystemet och i dig själv.

Och vid sidan av?

– Såklart att det är mer pengar här borta. Till exempel flyger man till och från matcherna. Allt är serverat på ett silverfat, så det är magiskt.

Anton Johansson.

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Siktar på NHL-plats

Just nu är Anton Johansson i Detroit och hans förhoppning är att få inleda säsongen där.

– Första målet blir att försöka slå mig in i NHL-laget. Efter det får man se. Jag vill vara en ledande back i AHL och förmodligen få göra NHL-debut. När det kommer får jag se, men just nu är prio ett att slå mig in i NHL.

Har du fått några indikationer från ledningen på hur de ser på din försäsong så här långt?

– Nej, inget speciellt. Bara att jag ska spela på. Jag vet ju själv när det har känts bra och inte känts bra.

Om du hamnar i Grand Rapids från början, har du tålamodet att kanske stanna där en stor del av säsongen?

– Ja, det har jag. Nu kanske det inte är en jättebra jämförelse, men lite är det samma sak som när jag var i juniorerna. Att jag var lite senare upp i A-laget än vissa andra, så tålamodet kommer jag absolut ha.

Hoppas återvända till Leksand en dag

Hur var känslan att behöva lämna Leksand när du var med i det laget som åkte ur SHL?

– Det kändes absolut inte bra. Sedan visste jag redan på förhand att det var min sista säsong i Leksand, så det var inget som var dolt på så sätt. Det var mer att det kändes fruktansvärt att lämna på det sättet och absolut inte det sätt jag hade förväntat mig att mina sex år i Leksand skulle sluta.

– Klart att det var för jävligt, men Leksand kommer komma tillbaka starkare.

Ser vi dig i Leksandströjan igen om 15 år då du återvänder till svensk hockey efter en lång NHL-karriär?

– Jag hoppas det. Det är svårt att svara på det nu då jag är 22 år, men känns kroppen bra finns det absolut en möjlighet för det.