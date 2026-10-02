Missade OS – tillbaka i landslaget efter skadan

Wilma Sundin är tillbaka i Damkronorna.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Tobias Sterner/Bildbyrån

5-0 mot Schweiz och 5-0 mot Tjeckien. En imponerande start på Euro Hockey Tour . Samtidigt är det ett tag kvar till VM (november) och det är då som laget ska vara som bäst, men onekligen ser det riktigt bra ut redan nu. En spelare som missade OS förra säsongen på grund av en skada och som nu var tillbaka i landslaget, och en av bästa svenska spelarna mot Tjeckien, var Wilma Sundin.

– Skitkul, svarar Wilma Sundin då hockeysverige.se frågar henne om hur det var att få dra på sig landslagströjan igen efter att hon missade OS i våras.

Wilma Sundin fortsätter:

– Sedan skulle jag säga att det är en otrolig stolthet att jag får chansen igen så tätt inpå. Bara jättekul så det har bara varit att gå ut och njuta.

Gick det att gå ut och njuta mot Schweiz då du gjorde comeback eller var det även lite nervöst?

– Lite nerver var det väl, men jag skulle ändå säga att jag njuter ganska mycket. Mer än tidigare, så det är kul.

Hur frustrerande var det under skadeperioden då du såg Damkronorna i OS medan du var kvar hemma och fick följa turneringen från soffan?

– Klart att det var väldigt frustrerande. Jag ville själv vara där och tävla om en plats. Samtidigt var det ingenting jag själv kunde påverka så det hjälpte inte att lägga en massa energi på det.

Hur är din fysiska status idag?

– Jättebra. Känner mig både stark och snabb.

Wilma Sundin om Damkronornas succé: "Jättebra laginsats"

Om du blickar tillbaka på dagens match, hur låter din sammanfattning av den?

– Jag tycker att vi gjorde en jättebra laginsats från bak med Emma (Söderberg) i mål och framåt. Egentligen stängde vi ner Tjeckien ganska bra och tog vara på chanserna vi fick, vilket var jättekul att se.

Till och från hade ändå Damkronorna lite problem med uppspelen, men det här var inget man direkt pratade om under matchen.

– Inget överdrivet så. Vi har fokus på att spela pucken framåt och inte trassla till för mycket. Ta den framåt och sedan ta det därifrån.

Hur upplevde du att det fungerade?

– 5-0 så jag skulle säga att det fungerade bra, säger Wilma Sundin med ett skratt.

Wilma Sundin satsar på att ta en VM-plats med Damkronorna.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Wilma Sundin spelade i en kedja tillsammans med lagkamraten från Brynäs, Jenny Antonsson och Linköpings, Michelle Löwenhielm.

– Det tycker jag också fungerade bra. Det var första gången jag spelade med ”Mich” och det var kul att vi ändå klickade så bra.

– ”Anton” är både hård och rejäl. Hon var riktigt tuff att möta. Dessutom är hon duktig på att ligga rätt och läsa av, så hon är en väldigt stabil center. ”Mich” är både snabb, kreativ och egentligen bra på det mesta.

Avgörande match mot Finland: "Inte vunnit något än"

Sundin stod också för en öppnande passning till Löwenhielm som kunde sätta dit 2-0 bakom Klara Peslarova i Tjeckiens mål.

– Jag såg ganska snabbt att hon kom där så det var vara bara att försöka få pucken förbi deras back framför mål. Sedan var det väldigt bra av ”Mich” att hitta den ytan och trycka dit den.

Ny match för Damkronorna redan imorgon mot Finland, en match Wilma Sundin ser mycket fram emot.

– Nu handlar det om att starta om. Det är en helt ny match imorgon och vi har inte vunnit något ännu utan det gäller att gå ut och göra ett lika hårt jobb då, avslutar Wilma Sundin.