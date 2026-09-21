Alla svenskar på NHL-lagens träningsläger 2026

Ivar Stenberg, William Nylander, Viggo Björck, Anton Frondell och Leo Carlsson är några av de svenska huvudrollsinnehavarna i NHL den här säsongen. Foto: Bildbyrån & Steven Ellis

NHL-camperna är i full gång och varje dag gör klubbarna förändringar som innebär att spelare skickas till AHL eller någon juniorliga. Hockeysverige.se kommer successivt att uppdatera listan nedan för att hålla våra läsare ajour med vilka svenska spelare som blir kvar i NHL och vilka som får flytta på sig.

Noterbart är att Detroit Red Wings har flest svenskar på sitt träningsläger med hela nio stycken, tätt följd av Ottawa Senators och Nashville Predators (8). Vancouver Canucks och St Louis Blues har sju vardera. Alla klubbar har minst en svensk på sin camp, men Montreal Canadiens och Columbus Blue Jackets har bara en vardera.

Senast uppdaterad 21/9

Anaheim Ducks

Leo Carlsson, c

Herman Träff, fw

Lucas Pettersson, c

Anton Wahlberg, c

Nedskickad:

Marcus Nordmark, fw, London Knights (OHL)

Boston Bruins

Max Lundgren, mv

Loke Johansson, b

Hampus Lindholm, b

Elias Lindholm, c

Buffalo Sabres

Rasmus Dahlin, b

Noah Östlund, c

Liam Valente, fw

Calgary Flames

Mikael Backlund, c

Alexander Nylander, fw (try-out)

William Strömgren, fw

Andreas Englund, b

Axel Hurtig, b

Carolina Hurricanes

Joel Nyström, b

Noel Fransén, b

Felix Unger Sörum, fw

Filip Ekberg, fw

Chicago Blackhawks

Anton Frondell, c

Arvid Söderblom, mv

Colorado Avalanche

Gabriel Landeskog, fw

Gustav Stjernberg, b

Fabian Lysell, fw

Nedskickad:

Linus Funck, b, Oshawa Generals (OHL)

Columbus Blue Jackets

Isac Lundeström, fw (skadad)

Dallas Stars

Nils Lundkvist, b

Oskar Bäck, c

Detroit Red Wings

Simon Edvinsson, b (utan kontrakt)

Albert Johansson, b

Anton Johansson, b

William Wallinder, b

William Lagesson, b

Viktor Arvidsson, fw

Lucas Raymond, fw

Wilmer Skoog, fw

Noah Dower Nilsson, fw

Edmonton Oilers

Mattias Ekholm, b

Samuel Sjölund, b

Mattias Janmark, fw (skadad)

Nedskickad:

Samuel Jonsson , mv, Bakersfield (AHL)

Florida Panthers

Jacob Markström, mv

Gustav Forsling, b

Ludvig Jansson, b

Tobias Björnfot, b

Los Angeles Kings

Adrian Kempe, fw

Andre Lee, fw

Erik Gustafsson, b

Erik Portillo, mv

Anton Forsberg, mv

Minnesota Wild

Jesper Wallstedt, mv

Filip Gustavsson, mv (skadad)

Jonas Brodin, b

Viking Gustafsson Nyberg, b

Joel Eriksson Ek, c

Montréal Canadiens

Adam Engström, b

Nashville Predators

Filip Forsberg, fw

Adam Wilsby, b

Felix Nilsson, c

David Edstrom, c

Nils Höglander, fw

Adam Edström, fw

Viggo Gustafsson, b

Isak Posch, mv

New Jersey Devils

Jesper Bratt, fw

Jesper Boqvist, fw

New York Islanders

Calle Odelius, b

Victor Eklund, fw

Pierre Engvall, fw

Simon Holmström, fw

Emil Heineman, fw

New York Rangers

Mika Zibanejad, c

Anton Blidh, fw

Marcus Pettersson, b

Ottawa Senators

Linus Ullmark, mv

Samuel Ersson, mv

Kevin Reidler, mv

Gabriel Eliasson, b

André Burakovsky, fw

William Eklund, fw

Oskar Pettersson, fw

Fabian Zetterlund, fw

Philadelphia Flyers

Helge Grans, b

Carl Grundström, fw

Pittsburgh Penguins

Erik Karlsson, b

Rickard Rakell, fw

David Gustafsson, c

Filip Hållander, fw

Elmer Söderblom, fw

Melvin Fernström, fw (skadad)

San Jose Sharks

Leo Sahlin Wallenius, b

Mattias Hävelid, b

Ivar Stenberg, fw

Filip Bystedt, c

Alexander Wennberg, c

Seattle Kraken

Victor Östman, mv

Adam Larsson, b

Gustav Olofsson, b

St. Louis Blues

Calle Rosén, b

Theo Lindstein, b

Philip Broberg, b

Jonatan Berggren, fw

Oskar Sundqvist, fw

Otto Stenberg, fw

Nedskickad:

Simon Robertsson, fw, Springfield (AHL)

Tampa Bay Lightning

Jonas Johansson, mv

Dennis Hildeby, mv

Victor Hedman, b

Simon Lundmark, b

Max Vilén, b

Pontus Holmberg, fw

Toronto Maple Leafs

Emil Andrae, b

Oliver Ekman Larsson, b

William Nylander, fw

Utah Mammoth

Jesper Vikman, mv

Kevin Stenlund, c

Noel Nordh, fw

Vancouver Canucks

Vilmer Alriksson, fw

Elias Pettersson, c

Tom Willander, b

Elias Nils Pettersson, b

Linus Karlsson, fw

Jonathan Lekkerimäki, fw

Liam Öhgren, fw

Vegas Golden Knights

Carl Lindbom, mv

Rasmus Andersson, b

Victor Olofsson, fw

Alexander Holtz, fw

William Karlsson, c

Washington Capitals

Rasmus Sandin, b (skadad)

Timothy Liljegren, b

Theodor Niederbach, fw

Ludwig Persson, fw

Alexander Suzdalev, fw

Winnipeg Jets

Elias Salomonsson, b

Alfons Freij, b

Viggo Björck, c

Isak Rosén, fw

Fabian Wagner, fw