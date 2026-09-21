Skadad direkt: "Han kommer inte att spela"

Sebastian Hartmann fick ont under premiären mot Björklöven.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Lukas Vejdemo fick kliva in i kedjan med Nils Åman och Joe Snively under Djurgårdens IF Hockey SHL-premiär mot Björklöven, men det var inte planerat. Sebastian Hartmann, som inledde matchen där, tvingades bryta efter en smäll i andra perioden.

Nu kommer en uppdatering från stockholmsklubben och huvudtränaren Robert Kimby.

– Det är bättre än förväntat, tror jag. Sedan får vi se. Han kommer inte att spela imorgon och så tar vi det därifrån, säger han på lagets sajt under måndagen och fortsätter om Vejdemo.

– Jag trycker att han kommer in med ganska bra aktivitet. Han fortsätter där (vid tisdagsmatchen mot Rögle). Jag tycker och tror att hans skridskoåkning och energi passar bra ihop med Åman och Snively. Så startar vi så och så får vi se hur vi avslutar.

Så kan Djurgården ställa upp mot Rögle

Den nu 32-årige Sebastian Hartmann hade sju raka år i Timrå IK bakom sig när han inför 2026/27 gjorde flytten till Djurgården. Han har hållit sig stabilt runt 20 poäng per säsong, men stod samtidigt för mål i alla de tre sista träningsmatcherna inför säsongen.

– När den här möjligheten öppnade upp sig passade det väldigt väl in i vårt behov. I Sebastian Hartmann adderar vi en rivig, skridskostark rightare med kraft i sitt spel, vilket vi tycker kompletterar vår forwardsida väl. Sebastian ansluter också med en stor SHL-rutin och är van att spela alla spelformer, sa sportchef Marcus Due-Boje när värvningen presenterades.

På följande vis tränade Djurgården under måndagen:

Målvakter

Magnus Hellberg, Daniel Marmenlind

Backar

Nikolas Brouillard – Colby Sissons

Philip Holm – Gustav Lindström

Hugo Blixt – Jesper Pettersson

Liam Pettersson – Egon Ekberg (J20)

Forwards

Joe Snively – Nils Åman – Lukas Vejdemo

Charles Hudon – Jacob Josefson – Mathias Emilio Pettersen

Theo Stockselius – Marcus Krüger – Noel Gunler

Albin Grewe – Håvard Salsten – David Blomgren

Henrik Eriksson