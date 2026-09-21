Ger upp karriären - efter fem KHL-matcher

Kevin Hayes under en pressträff i Stockholm 2025.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Kevin Hayes valde att skriva på för kazakiska Ak Bars Kazan i KHL inför den förra säsongen. Veteranen hade då 13 raka NHL-säsonger bakom sig. Det blev däremot bara fem matcher i klubben förra säsongen. Trots kontrakt över nästa säsong väljer han nu också att lägga av.

Enligt honom själv är hans fysiska status inte på den nivån han vill att den ska vara.

– Jag har bestämt mig för att avsluta min hockeykarriär. Jag kan inte längre spela på den nivå jag vet att jag är kapabel till eftersom kroppen inte tillåter mig att prestera på topp. Och jag kan inte acceptera att inte vara i min absoluta toppform, säger spelaren själv enligt KHL.

Kevin Hayes lägger av

Under karriären blev det 805 matcher i NHL för klubbar som New York Rangers, Winnipeg Jets, Philadelphia Flyers, St Louis Blues och Pittsburgh Penguins. Den bästa säsongen i karriären var 22/23 då han gjorde 54 poäng för Flyers.

Kevin Hayes var känd i ligan som en stark powerforward. Han gjorde även två VM med USA och draftades i första rundan av Chicago Blackhawks 2010.

I KHL stannade han alltså på fem matcher och ingen poäng.