Wedins ärliga erkännande: ”Där mådde kroppen inte bra”

Timrå IK:s Anton Wedin under SHL:s upptaktsträff 2026.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Fotled, underben, axel, knä och baksida lår. Skada, fraktur, operation och rehab.

Anton Wedin vet precis vad det innebär att gå igenom dessa saker. Inte minst efter att ha drabbats av ännu en skada mitt under 2025/26-säsongen. En skada som resulterade i nästan tre månaders frånvaro, och tvingade den nu 33-årige forwarden att börja om på nytt.

Men om det är något Timrå IK:s trotjänare visat genom åren så är det en mental styrka och förmåga att slå tillbaka.

– Peppar, peppar. Jag har haft en bra sommar och tagit hand om kroppen och skavanker. Nu försöker jag bara blicka framåt, berättade Wedin för hockeysverige.se inför SHL-premiären.

Men hur mycket av den tidigare Anton Wedin kommer vi då att få se 2026/27?

Säsongens första match, en 2–3-förlust mot Linköping, innehöll en istid på 11:55 intill Anton Lander och Reid Gardiner.

– Det har varit lite annorlunda (förberedelser inför säsongen). Lite smartare träning, lite mer skonsamt, men ändå så att man behåller formen och musklerna. Lite smartare helt enkelt. Jag har mest försökt hålla kroppen fräsch och jobba på de skavanker jag har haft, berättar han nu.

Anton Wedin erkänner: Kände sig hämmad

Skadan som satte käppar i hjulet för Wedin förra året på muskelfästet i baksida lår, men det stör honom inte på isen – i dagsläget.

– Det är en jäkla skada som tar lång tid att läka. Den är ganska viktig muskeln där bak, men det känns bra. Det känns väl lite grann emellanåt, men ingenting som stör.

Hämmad var dock den rutinerade SHL-forwarden i de matcherna han spelade förra säsongen. Något experter pekat på i analysen av Timrå IK:s säsong. Delvis för att förklara Wedins tapp från hela 40 poäng till tolv över 32 matcher.

Nu erkänner 33-åringen själv att han också kände sig hämmad.

– Jo, så var det ju såklart. Jag spelade egentligen två byten min första match jag kom tillbaka, innan jag åkte på en ny smäll. Det var väl klart att de matcher jag spelade på slutet, det var ju inte bra. Där mådde kroppen inte bra helt enkelt, säger han.

Med din skadehistorik, hur var det att hantera förra året?

– Rent mentalt så har det varit ganska tufft, helt klart. Det är ingenting att hymla om. Sen har jag alltid försökt lyfta blicken och blicka framåt när det har hänt saker. Man får gräva ner sig en liten stund i början och sen är det bara att se framåt, och försöka hålla huvudet uppe.

Det är inga av de andra tidigare skadorna som du känner ställer till det nu?

– Nej då. Jag har fått lång tid på mig här att rehabilitera över sommaren, så det har känts bra.

En nyckel för Timrå? "Jag har en hög nivå i mig"

Forwardens analys, efter det tuffare året, har dock inte varit att göra något särskilt. I grund och botten handlar det om att undvika ännu en skada.

– Det finns kanske inte supermycket att göra annorlunda än att varje dag förbereda sig så gott man kan, och ta hand om kroppen så gott man kan på alla sätt. Speciellt när det gäller återhämtning och träning. Man får lägga hundra procent fokus på det, och sen är det bara att köra när det är match. Det är svårt att prestera i den här ligan om man inte spelar på hundra procent. Det är väl ungefär så jag har tänkt, säger Anton Wedin.

Det är lätt att stirra sig blind på poängen, men känner du att du kan studsa tillbaka till din tidigare nivå?

– Jag känner att när jag är frisk och hel, och pigg och kry, så har jag en hög nivå i mig. Det är det som motiverar mig och det är det jag strävar efter i stort sett varje dag. Det är det man tänker på när man lägger ner jobbet på sommaren också, så absolut.

Att poängen börjar trilla in igen kan också bli viktigt för bottentippade Timrå IK om man ska säkra nytt kontrakt. Inte minst efter att Jonathan Dahlén och Emil Pettersson lämnat klubben.

Anton Wedin sitter själv på ett avtal som går ut efter 2026/27, men menar att pressen kommer inifrån.

– Ja, press finns ju alltid i stort sett. Personligen känner jag att jag har en rolig utmaning framför mig, att studsa tillbaka och visa vad jag kan igen. Den mesta pressen kommer från mig själv. Den utifrån reflekterar jag inte över så mycket, avslutar han.