Klev av Leksands träning: "Det vore synd"

Leksands Zaki Crookes avbröt måndagens träning.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Under försäsongen har 20-årige Zaki Crookes lyfts som en av Leksands IF främsta spelare, men två omgångar in kan olyckan redan ha varit framme för succétalangen.

Under måndagens träning, efter helgens assist mot Mora, tvingades Crookes kliva av.

Falu-Kuriren är de som kommer med rapporten, och hänvisar till en situation mot slutet av passet. Tre mot tre stod på schemat och den tidigare j-landslagsspelaren blev liggandes med vad tidningen tyckte såg ut som en sträckning. Detta efter att han trampat på sin egna klubba.

Zaki Crookes testade på nytt efter samtal med fysioterapeut Emilia Backman, men klev sedan av.

– Jag vet inte exakt vad som hände. Förhoppningsvis är det ingen större grej. De har ju sett väldigt bra ut, den ”linan”. De har otroligt fin kemi, han, August och ”Langen”. Så det vore synd att tappa honom nu, men jag hoppas att det är okej, svarar tränaren Johan Hedberg i FK.

Den egna produkten spelade 13, respektive 14, minuter i segrarna som inlett Leksands säsong.