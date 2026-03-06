Ovetjkin: ”Detta är den tuffaste dagen i min karriär”

John Carlson blev plötsligt bortbytt från Washington Capitals efter 17 år i klubben.

Det var en nyhet som tog hårt för Aleksandr Ovetjkin.

– Det är en sorglig dag, detta är troligtvis den tuffaste dagen i min karriär, säger Ovetjkin om att Carlson blivit trejdad.

Aleksandr Ovetjkin och John Carlson har gått igenom mycket i Washington Capitals. Foto: Geoff Burke-Imagn Images & John Crouch/CSM/Alamy

Under natten kom en minst sagt oväntad trejd där John Carlson blev bortbytt från Washington Capitals efter 17 år i klubben, strax innan trade deadline. Ny klubbadress blir i stället Anaheim Ducks och Carlson ska ha sovit när trejden gick igenom. Han vaknade alltså till nyheten att han blivit trejdad till en ny klubb.

John Carlson har spelat i Washington under hela sin karriär och gjort hela 1 143 NHL-matcher för klubben sedan 2009. Nyheten att Carlson blivit trejdad kom som en stor överraskning för alla. Inte minst för Capitals lagkapten och storstjärna Aleksandr Ovetjkin.

– Jag var bara i chock. Jag och min fru sade bara ”wow”, vi var helt mållösa. Det är en stor chock, säger Ovetjkin till media i Washington under fredagen och fortsätter:

– Det är en sorglig dag, detta är troligtvis den tuffaste dagen i min karriär. Vi växte upp tillsammans och det är en fantastisk människa och spelare som vi förlorar.

Alex Ovechkin said this is the saddest day of his career personally after John Carlson was traded. — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) March 6, 2026

Aleksandr Ovetjkin svarar om framtiden i Washington Capitals

Tillsammans vann Aleksandr Ovetjkin och John Carlson den första Stanley Cup-titeln i Washington Capitals historia 2018. Båda har varit kaptener i Washington under sju års tid. Carlson har vunnit backarnas poängliga i NHL två gånger och varit en Norris-finalist en gång. Det är därför ett tufft tapp för Capitals.

Samtidigt har Aleksandr Ovetjkin ett utgående kontrakt med Washington Capitals och det går rykten om att detta kan vara hans sista säsong i klubben. KHL har också varit öppna med att de vill locka hem stjärnan till Ryssland igen. Efter att nära vännen John Carlson får Ovetjkin nu frågan om det bytet påverkar hans framtid i klubben.

– Jag vet inte. Jag är fortfarande kvar här nu, mer vet jag inte. Vi får se vad som kommer att hända framöver. Det är svårt att säga nu, säger Aleksandr Ovetjkin kryptiskt.

Sedan Washingtons Stanley Cup-titel 2018 finns bara två spelare kvar i laget än i dag. Förutom Ovetjkin är det bara Tom Wilson som har blivit kvar i klubben, åtta år efter titeln.

