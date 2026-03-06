Chocktrejdas – efter 17 år

Han är en av Washington Capitals största spelare genom tiderna. Men under fredagsmorgonen chocktrejdades John Carlson till Anaheim Ducks.

– En hörnsten och en av de största spelarna i Capitals historia, säger klubbens GM Chris Patrick.

John Carlson är klar för Anaheim Ducks.

Foto: Bildbyrån.

2008 draftades John Carlsson i slutet av förstarundan av Washington Capitals. Sedan dess har han varit klubben trogen. Han är en av tidernas största spelare i klubben, och den överlägset mest framgångsrika backen. Under 1143 matcher har han gjort 771 poäng.

Men nu är John Carlson-eran i Washington slut.

Under fredagsmorgonen trejdades han, mycket oväntat. Ny klubbadress: Anaheim Ducks.

– John Carlson tillför ledarskap, karaktär, en hög hockey-IQ och en stark närvaro till vår laguppställning. Vi är mycket glada över att kunna lägga till en Stanley Cup-vinnare till vår grupp för att komplettera laget och göra en stor satsning under slutspurten av säsongen, säger Ducks general manager Pat Verbeek.

John Carlson trejdas till Anaheim Ducks

I motsatt riktning går ett förstarundeval, som kommer gälla i draften 2026 eller 2027, samt ett tredjerundeval. Det villkorade förstavalet i första rundan ska vara Anaheims val i första rundan 2026, men om Anaheim inte kvalificerar sig till NHL:s Stanley Cup-slutspel 2026 behåller Anaheim sitt förstaval 2026 och ska i stället överföra sitt förstaval 2027 till Washington.

John Carlson har på meritlistan en Stanley Cup-titel samt två poängligasegrar för backar. Den här säsongen har 36-åringen gjort 46 poäng (10+36) på 55 matcher. Med det ligger han elva i backarnas poängliga. Han sitter också på ett utgående kontrakt.

– Sedan han anslöt till vår organisation för 17 år sedan har John Carlson varje dag visat vad det innebär att vara en Washington Capital. Johns beslutsamhet, ledarskap, uthållighet och skicklighet hjälpte vår franchise att nå nya höjder och cementerade honom som en hörnsten och en av de största spelarna i Capitals historia. Hans bidrag till vår organisation och till Washington, D.C.-samhället, både på och utanför isen, har varit omätbara. Vi är oerhört tacksamma för allt John har gett vårt lag och önskar honom och hans familj allt gott framöver i Anaheim, sade Capitals general manager Chris Patrick.

Trade deadline för NHL är ikväll, klockan 21:00 svensk tid.

