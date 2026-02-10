Aleksandr Ovetjkin har utgående kontrakt med Washington Capitals.

Då hoppas KHL-bossen Alexej Morozov att stjärnan ska vända hem till Ryssland.

– Vi kommer såklart diskutera allting med honom till sommaren, säger Morozov.

Kommer Aleksandr Ovetjkin att lämna Washington för spel i KHL efter säsongen? Foto: Rich Riggins/CSM/Alamy

Aleksandr Ovetjkin har hunnit fylla 40 år men han har ändå inte visat tecken på att slå av på takterna. Den ryske superstjärnan har gjort 22 mål och 48 poäng på 59 matcher med Washington Capitals och ligger därmed tvåa i både interna skytteligan och poängligan. Ovetjkin, som slog Wayne Gretzkys målrekord i NHL förra säsongen, är nu uppe i totalt 919 mål i sin NHL-karriär – 25 bättre än Gretzky. Totalt har han gjort 1 671 poäng på 1 550 matcher vilket är tionde bäst i NHL:s historia.

Samtidigt går Ovetjkins kontrakt med Wasinhgton Capitals ut efter säsongen. 40-åringen har själv uttryckt att han inte vet vad han kommer att göra efter säsongen, och han vill vänta med beslutet till efter NHL-säsongen.

Tidigare har Ovetjkin uttryckt en önskan om att få vända hem till Ryssland och avsluta sin karriär hemma i moderklubben Dynamo Moskva för att sluta cirkeln som hockeyspelare.

KHL-chefen vill få hem Aleksandr Ovetjkin till Ryssland

Nu uttalar sig också KHL-presidenten Alexej Morozov, som själv spelade med Ovetjkin i ryska landslaget, om superstjärnans framtid. Morozov är tydlig med sin förhoppning om att Aleksandr Ovetjkin ska lämna NHL och flytta hem till Ryssland nästa säsong.

– Vi kommer inte att störa honom just nu för han har ett gällande NHL-kontrakt. ”Sasha” är väldigt fokuserad på att spela. De har paus just nu (under OS-uppehållet) och Aleksandr vilar med familjen för att göra sig redo inför den viktigaste delen av säsongen. Sedan kommer vi såklart diskutera allting med honom till sommaren, säger Morozov till den ryska tidningen RIA Novosti och fortsätter:

– Vi pratar ofta och brukar träffas på somrarna och diskuterar saker och ting. Han har frågat mig om hur det är i KHL just nu och han vill ha koll på ligan. Vi kommer att vara överlyckliga om han väljer att spela i KHL.

Aleksandr Ovetjkin spelade flera år i Dynamo Moskva hemma i Ryssland innan han draftades som etta av Washington Capitals 2004 och sedan lämnade för USA 2005. På den fanns dock inte KHL och därför vore det en rejäl prestige för ligan att få hem superstjärnan.

Source: Alexander Ovechkin @ Elite Prospects