Chockbeskedet: Trejdades bort – när han sov

John Carlson fick reda på att han blivit trejdad när han vaknade

För Washington Capitals John Carlson kom hans trejd inte helt väntat. Trejden slutfördes så sent att backen nämligen hade gått och lagt sig. Det var först på morgonen när han vaknade som Carlson nåddes av beskedet, att han blivit bort trejdad till en ny klubb. Hans nya destination landar i Kalifornien, närmare bestämt i Anaheim Ducks.

Det har blivit 46 poäng (10+36) för stjärnan i Capitals under säsongen 2025/2026. Totalt gjorde backen 17 säsonger för klubben, vilket motsvarar 1 143 matcher och han var med när Washington vann Stanley Cup 2018.

Beslutet från Washington Capitals har inte varit självklart, men efter lagets insatser efter uppehållet har klubben behövt vara realistiska, vilket även visade sig i trejden av Nic Dowd.

Samtidigt har klubben försökt förstärka laget genom Conor Garland utan resultat, då Garland i stället blev trejdad till Columbus Blue Jackets. Jakten på förstärkning är ännu inte slut för Capitals. Trade deadline för NHL stänger ikväll, klockan 21:00 svensk tid.

