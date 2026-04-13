“Ett år till!” ropade publiken – men svaret från Alex Ovetjkin lämnar dörren på glänt. Efter ännu en stark säsong kan NHL-ikonen stå inför sitt sista kapitel.

Aleksandr Ovetjkin har inte bestämt sig för om NHL-karriären förlängs till 2026/27.

Blir det en säsong till i NHL för Aleksandr Ovetjkin?

Frågan aktualiserades under Washington Capitals sista hemmamatch i grundserien mot Pittsburgh Penguins, där publiken skanderade “one more year”. Matchen kan ha varit den sista på hemmais i Ovechkins karriär.

– Jag ska tänka på det, svarade den 40-årige lagkaptenen efter 3–0-segern där han hade en assist.

Ovetjkin har tidigare gjort klart att han ska fundera på sin framtid som hockeyspelare under sommaren. Han fyller 41 år i september och menar att han måste lyssna på kroppen – samt sim familj. Det har tidigare ryktats att han vill avsluta sin karriär med spel i KHL för moderklubben Dinamo Moskva.

Washington har fortfarande en matematisk chans att nå slutspel, men då får Philadelphia Flyers maximalt ta en poäng under sina kvarvarande två matcher samtidigt som Capitals måste vinna sin avslutande match mot Columbus.

Ovetjkin står den här säsongen noterad för 32 mål och 31 assist, totalt 63 poäng på 81 matcher. Tidigare under året blev han den fjärde spelaren i NHL:s historia att göra minst 30 mål under en säsong vid 40 års ålder eller äldre.

Det är dessutom hans 20:e säsong med minst 30 mål – ett rekord i sig. Endast en gång har han missat den gränsen, då han gjorde 24 mål på 45 matcher under den förkortade säsongen 2020/21.

Ovetjkin på väg att avsluta sin 21:a NHL-säsong

Under sina 21 säsonger i NHL har ryssen producerat 929 mål och 757 assist, totalt 1 686 poäng på 1 572 grundseriematcher. Förra säsongen passerade han Wayne Gretzky och blev tidernas främsta målskytt i NHL:s grundserie.

I slutspelet har Ovetjkin gjort 77 mål och 70 assist på 161 matcher.

Han har noterats för nio säsonger med minst 50 mål och har vunnit Maurice ”Rocket” Richard Trophy nio gånger som ligans främsta målskytt. Dessutom har han tilldelats Hart Trophy tre gånger som ligans mest värdefulla spelare.

Ovetjkin innehar också rekordet för flest powerplay-mål i NHL:s historia (331). Bland övriga meriter finns Calder Trophy som årets rookie 2006, en Art Ross Trophy 2007–08 samt Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP när Capitals vann Stanley Cup 2018.

Internationellt har han vunnit VM-guld tre gånger med Ryssland och slagit flera rekord i juniorturneringar.

