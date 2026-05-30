Finland-seger mot Kanada

Seger för Finland med 4–2 mot Kanada

Konsta Helenius avgjorde för Finland

Tre mål för Finland utan svar

Finland tog hem segern borta med 4–2 (1–2, 3–0, 0–0) mot Kanada i VM Semifinal herr.

Kanada–Finland – mål för mål

Finland tog ledningen i början av första perioden genom Patrik Puistola.

Robert Thomas och Dylan Holloway låg sen bakom vändningen till 2–1 för Kanada.

Finland gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4.

I tredje perioden höll Finland i sin 4–2-ledning och vann.

Kanada–Finland 2–4 (2–1, 0–3, 0–0)

VM Semifinal herr

Första perioden: 0–1 (3.30) Patrik Puistola (Konsta Helenius), 1–1 (8.17) Robert Thomas (Dylan Holloway, Denton Mateychuk), 2–1 (14.26) Dylan Holloway (Macklin Celebrini, Dylan DeMelo).

Andra perioden: 2–2 (20.49) Aleksander Barkov (Mikael Granlund, Mikko Lehtonen), 2–3 (31.28) Konsta Helenius (Mikael Granlund, Aleksander Barkov), 2–4 (32.50) Aatu Räty (Jesse Puljujärvi).

Utvisningar, Kanada:. Finland: 2×2 min.

Skott: 30–21 (12–9, 3–10, 15–2)